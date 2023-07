Von Micha Hörnle

Schriesheim. Am Samstag und am Sonntag feiert das Dorf das 50. Jubiläum der Eingemeindung nach Schriesheim. Ein Grund, in seine 650-jährige Geschichte zu blicken, die der Journalist Konstantin Groß in der 2003 erschienenen Chronik aufbereitet hat. Und die ist weit mehr als das Motorrad-As Helmut Fath (1929-1993), der berühmteste Ursenbacher.

Erstmals taucht der Ortsname 1361 auf: Da übertrug per Urkunde "Merkel von Orsenbach" als Ortsherr einen Hof an die Pfarrei Leutershausen. Damit wird eines klar: Das kleine Dorf war eine Gründung der Herren von Hirschberg-Strahlenburg – und damit waren über Jahrhunderte die weltlichen und kirchlichen Bindungen an Leutershausen eng.

Das Dorf feierte mit viel Schriesheimer Prominenz am 11. September 2011 auf einem großen Fest seine ersten 650 Jahre – hier Ortsvorsteherin Rosemarie Edelmann (r.). Foto: Kreutzer

Mit dem Aussterben dieser Linien bis 1611 geriet Ursenbach unter die Herrschaft der Pfälzer Kurfürsten. Das ab 1623 bezeugte Siegel verweist hingegen noch auf die Hirschberger: Neben dem weißen (und namensgebenden) Auerochsen auf rotem Grund zeigt es ein gelbes Hirschgeweih (was noch heute Teil des Wappens der Gemeinde Hirschberg ist).

Lange hatte Ursenbach keine eigene Schule, die Kinder mussten nach Oberflockenbach gehen. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts leistete sich das Dorf einen eigenen Schulmeister, der die Kinder aber nur im Winter unterrichtete, im Sommer mussten sie aufs Feld. Insbesondere die badische Zeit ab 1803 mit ihrer Schulpflicht sorgte dafür, dass der Ort eine eigene Schule bekam – erst im einzigen Gasthaus "Krone", dann ab 1890 in einem eigenen Gebäude. Zu dieser Zeit bekam man auch den ersten Friedhof – vorher wurden die Ursenbacher in Leutershausen, dann in Heiligkreuz begraben. Apropos Religion: Eine eigene Kirche hatte das Dorf nie; die nach der Reformation rein protestantische Bevölkerung ging in Heiligkreuz zur Kirche.

Von Kriegen blieb das kleine Dorf meist verschont, dafür suchten große Feuer 1832 und 1834 insbesondere das Oberdorf heim. Zu dieser Zeit wuchs Ursenbach rasant: 1818 zählte man noch 128 Einwohner, 1852 waren es schon 174 – in etwa so viel wie heute. Ihren Lebensunterhalt verdienten die meisten in der Landwirtschaft – vor allem als Vieh- und Schweinezüchter, denn die Böden waren zu steinig und karg –, aber auch als Handwerker (vor allem Weber).

Erst in den 1920er Jahren bekam Ursenbach einen Anschluss ans Strom- und Wassernetz, erstmals fuhr 1926 ein Bus, doch zu dieser Zeit arbeiteten nur wenige auswärts. Damals ging die Bevölkerung auf 140 Personen zurück, die Gemeinde war bitterarm: "Trotz größter Sparsamkeit und Vermeidung jeder nicht unbedingt nötigen Ausgabe (...) ist es (...) heute schon nicht mehr möglich, den Gemeindehaushalt im vorgesehenen Umfange zu bestreiten", schrieb 1931 Bürgermeister Peter Weigold an das Badische Bezirksamt Weinheim.

Schon in den 1930er Jahren lagen Gemeindefusionen in der Luft, und Oberflockenbach schielte auf Rippenweier, Ritschweier und Ursenbach. Doch Weigold schrieb 1931 ans Bezirksamt: "Nicht allein der Gemeinderat, sondern die ganze Einwohnerschaft verlangt die Erhaltung der Selbstständigkeit der Gemeinde."

Der berühmteste Ursenbacher, Helmut Fath (r.), und Beifahrer Alfred Wohlgemuth, der 1961 tödlich verunglückte. Später konstruierte Fath die legendäre „Urs“-Maschine – benannt nach seinem Dorf. Foto: Archiv

Weigold, der seit 1921 amtierte, wurde erst 1939 von den Nazis abgesetzt. Ursenbach hat und hatte traditionell keine Parteien, aber im Kaiserreich und der Weimarer Republik wählte die Mehrheit deutschnational, später die NSDAP. Aber nicht jeder machte mit, darunter auch Schulmeister Walter Haebler, der lange den "deutschen Gruß" verweigerte und 1936 den Dienst quittierte.

Als besonderer Scharfmacher tat sich der NSDAP-Stützpunktleiter Adolf Edelmann hervor, der im September 1936 den Bürgermeister per Dekret anwies, jeglichen Geschäftsverkehr mit Juden einzustellen – dabei lebten gar keine in Ursenbach. Und doch traf es den Landwirt und Gemeinderat Adam Edelmann: Er wurde von der NSDAP-Kreisleitung Mannheim im März 1937 aufgefordert "sein Amt zur Verfügung zu stellen, weil er mit Juden Geschäfte gemacht hat". Was Edelmann dann auch tat.

Der neue Bürgermeister Adolf Edelmann ging im Mai 1939 so weit, Ursenbachs Selbstständigkeit zu opfern: Es sollte zum 1. April 1940 nach Rippenweier eingemeindet werden. Nur der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verhinderte das. Edelmann wurde am 10. April 1945 von den Amerikanern abgesetzt, die am 30. März 1945 – zwei Tage nach Schriesheim – den Ort kampflos eingenommen hatten. Trotz einer Ehrenerklärung seines Nachfolgers Michael Müller wurde Edelmann verhaftet und blieb bis 1947 interniert.

Nach dem Krieg kamen viele Flüchtlinge im Dorf unter, die Einwohnerzahl erhöhte sich Ende 1946 im Vergleich zu 1939 von 116 auf 162. Die Infrastruktur war dem nicht gewachsen, gerade die Wasserversorgung blieb ein Problem: Mit dem Zweckverband Eichelberg kam 1963 Grundwasser aus der Rheinebene in den Odenwald; erst Ende der fünfziger Jahre wurde eine Leichenhalle am Friedhof gebaut, das Feuerwehrhaus folgte 1969.

Michael Müller blieb nur bis 1948 Bürgermeister, ihm folgte Hermann Müller, der 1959 sein Amt aufgab, weil er nach Norddeutschland zog. Damit begann die Stunde Gottfried Edelmanns, der ab 1959 bis zur Eingemeindung 1973 die prägende Gestalt des Dorfes war. Schon in seinem ersten Amtsjahr war er als Krisenmanager gefragt: Bei der Gemeinderatswahl 1959 stimmten die Bürger nicht für die drei Personen, die auf dem Stimmzettel standen, sondern schrieben drei ganz andere drauf – weswegen die Wahl zwei Monate später wiederholt wurde (mit dem gleichen Ergebnis).

Fast zeitgleich wurde ein Ursenbacher zum Prominenten: Helmut Fath, Sohn des "Kronen"-Wirts Peter Fath, gewann erst die Deutsche, dann die Weltmeisterschaft im Motorrad-Beiwagen: "Die Ursenbacher hatten das kaum bemerkt", sagte Fath später – und doch machten sie den erst 31-Jährigen zum Ehrenbürger. Seit 2010 erinnert ein Gedenkstein an ihn.

In den sechziger Jahren setzte ein tiefgreifender Wandel ein: Ursenbach war längst kein Bauerndorf mehr, 42 Prozent der Erwerbstätigen arbeiteten auswärts. Auch die Schule war aus der Zeit gefallen: 1966 wurden 24 Schüler der Klassen 1 bis 8 in einem einzigen 28 Quadratmeter großen Raum unterrichtet; in diesem Jahr mussten die Schüler ab der vierten Klasse nach Schriesheim gehen, ab dem Schuljahr 1970/71 wurde die Ursenbacher (Grund-) Schule aufgelöst, die Kinder wurden der Strahlenberger Grundschule zugeordnet.

Trotz etlicher neuer Wohngebiete stagnierte die Einwohnerzahl, die Gemeinde blieb arm – wenn auch ohne Schulden: "Ursenbach war zwar finanziell gesund, doch erkauft wurde dieser Erfolg mit dem Verzicht auf moderne kommunale Infrastruktur und vor allem die bauliche Erweiterung der Gemeinde", resümiert Groß.

Zu dieser Zeit forcierte die Landesregierung die Gemeindereform – sprich die Eingemeindung kleinerer Dörfer. Nur wohin? Das Innenministerium hatte bereits 1969 Schriesheim vorgeschlagen, aber vor Ort gab es auch Überlegungen, nach Weinheim zu gehen oder mit Oberflockenbach und Rippenweier eine Odenwald-Gemeinde zu bilden.

Am Ende war es so wie in Altenbach: "Wir gehen da hin, wo das Wasser hinfließt", also nach Schriesheim. Dort wiederum bangte man mit seinen 9000 Einwohnern um die eigene Selbstständigkeit, denn man lag unter der kritischen Marke von 10.000. Da kamen Altenbach und Ursenbach dem Schriesheimer Bürgermeister Wilhelm Heeger ganz recht.

Die Verhandlungen zwischen den ungleichen Partnern waren relativ problemlos, denn Altenbach hatte zuvor schon viel für sich herausgeholt – vor allem die Mehrzweckhalle –, da konnte man gegenüber den Ursenbachern nicht zurückstehen. Die Odenwälder wollten vor allem, dass ihre Infrastruktur – Wasser und Abwasser – und vor allem ihr Friedhof modernisiert wird. Einen neuen Spielplatz wollten sie sogar in den Eingemeindungsvertrag schreiben, schafften es mit ihrem Anliegen aber nur ins Zusatzprotokoll.

Am 3. Februar 1972 gab es in einer Bürgerversammlung eine Mehrheit für das Zusammengehen, zwei Wochen später fasste der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss zur Eingemeindung. Am 24. Februar 1972 folgte die Abstimmung: Von den 102 Wahlberechtigten gaben nur 43 ihre Stimme ab, allerdings votierten 35 für die Eingemeindung, acht dagegen. Ein ähnliches Resultat hatte es im Jahr zuvor in Altenbach gegeben: Die Gegner der Neuordnung boykottierten die Urnen.

Von der Verwaltung her war die Eingemeindung problemlos: Aus dem alten Gemeinderat wurde der Ortschaftsrat, aus dem alten Bürgermeister der Ortsvorsteher; dank der heute vielerorts abgeschafften "unechten Teilortswahl" bekamen die Ortsteile ein festes Kontingent an Ratssitzen: Ursenbach stellt einen Sitz (heute Gerlinde Edelmann), Altenbach vier.

Die Eingemeindung wurde am 10. Januar 1973 faktisch vollzogen, als zunächst zwei Ursenbacher Gemeinderäte (Heinz Sommer und Klaus Trotte) sowie Ortsvorsteher Edelmann am Schriesheimer Ratstisch Platz nahmen – und inoffiziell, als beim Mathaisemarkt am 16. März 1973 eine "Hochzeitsfeier" im Festzelt ausgerichtet wurde, bei der Heeger und Edelmann auf die gemeinsame Zukunft anstießen (aber keine Ursenbacher Gruppe am Programm beteiligt war).

Mit Heeger-Nachfolger Peter Riehl begann eine neue Epoche – zumal er bei seiner ersten Wahl 1973 in Ursenbach auf über 70 Prozent gekommen war. In seiner Zeit floss viel Geld in moderne Wasser- und Abwasserleitungen, auch der Friedhof wurde neu angelegt. Doch manches gelang auch Riehl nicht: Der Heidelberger Architekt Lothar Götz, der in Schriesheim die Altstadtsanierung begleitet hatte, plante Ende der achtziger Jahre die Neugestaltung der Ortsmitte; doch der große Wurf scheiterte, weil die Stadt mit Ausnahme des Schulhauses keine Grundstücke hatte.

Auch die Ausweisung von Neubaugebieten in den frühen neunziger Jahren – der neue Ortsvorsteher Manfred Schick wollte 50 Häuser bauen lassen – scheiterte an den strikten Regeln des Landschaftsschutzgebiets und am Widerstand im Ortschaftsrat. Zu dieser Zeit verlor das Dorf wieder an Einwohnern, wie Groß schreibt: "In seinen besten Zeiten zählte Ursenbach in den achtziger Jahren 212 Einwohner. Danach ging die Zahl kontinuierlich zurück."

Unterdessen verschwanden nach und nach die letzten Treffmöglichkeiten der Ursenbacher: Die "Krone" machte 1976 zu, das frühere Café Löhr schloss nach mehreren Betreiberwechseln endgültig 1990. Umso wichtiger war ein Dorfgemeinschaftshaus, von dem Bürgermeister Edelmann lange geträumt hatte (es aber nicht finanzieren konnte). Erst 1995 wurde das alte Schulhaus zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut – und der damalige FDP-Stadtrat Bernhard Scharf fand es unverhältnismäßig, dass "eine Million Mark für 180 Leute ausgegeben" werde.

Und doch war es gerade für Riehl wichtig, für das überschaubare gesellschaftliche Leben des Dorfes einen Kristallisationspunkt zu schaffen. Als dessen Stützen gelten noch heute der 1912 gegründete Sängerchor und die Feuerwehr, die heute "nur" noch eine Löschgruppe der Kernstadt-Wehr ist.

Auch wenn heute im Ortschaftsrat eine konstruktive Stimmung herrscht und Ortsvorsteherin Inge Pfrang eine ausgesprochen ausgleichende Natur ist: Das war nicht immer so. Ab Ende der achtziger Jahre und bis ins neue Jahrtausend war die Ursenbacher Kommunalpolitik turbulent: 1989 gab es erstmals keine gemeinsame Liste mehr für den Ortschaftsrat, offenbar fühlten sich etliche Neubürger von ihm nicht repräsentiert. Manfred Schick, neu im Gremium, setzte sich gegen Gottfried Edelmann als Ortsvorsteher durch, trat aber 1992 zurück.

Die Wahl seines Nachfolgers wurde zur Posse: Hans-Dieter Wittnebel (Edelmanns Schwiegersohn) und Klaus Trotte kamen im Ortschaftsrat auf je drei Stimmen; dann sollte es eine Wahl im Schriesheimer Gemeinderat richten – aber auch hier in zwei Wahlgängen ein Patt – bis das Los zugunsten Wittnebels entschied. Der trat dann aber 1998 entnervt zurück, als Riehl die Existenz des Ursenbacher Ortschaftsrats in Frage gestellt hatte und die Aufwandsentschädigungen für dessen Mitglieder drastisch kürzen wollte.

Auf Wittnebel folgte Dieter Edelmann, doch er starb 2000 mit nur 37 Jahren. Auch der neue Ortsvorsteher Thomas Edelmann hatte es nicht leicht, sein Dauerdisput mit Traudel Wittnebel füllte vor 20 Jahren die Zeitungsspalten; es gab bei der Kommunalwahl 2004 wieder zwei konkurrierende Listen. Doch danach änderte sich wieder das Bild grundlegend: Von den sechs Ortschaftsräten tauschten die Wähler vier aus (auch Thomas Edelmann), neue Ortsvorsteherin wurde Rosemarie Edelmann (die Schwiegertochter Gottfried Edelmanns). Kurios: Weil Rosemarie Edelmann und Traudel Wittnebel Schwägerinnen sind, konnte damals Wittnebel, obwohl gewählt, nicht ihn den Ortschaftsrat einziehen.

Im Ortschaftsrat dominieren seither die Frauen, und so titelte die RNZ am 16. September 2004: "Das ,Bergdorf’ fest in weiblicher Hand". Seither änderte sich das politische Klima im Dorf grundlegend: Im Ortschaftsrat kehrte wieder Harmonie ein, Höhepunkte waren die 650-Jahr-Feier 2011 – da wurde auch erstmals das "Orschebach"-Lied" nach der Melodie das "Badner Lieds" gesungen – oder "Ursenbach bebt" 2014 und 2019, die großen Gedenkfeiern zu Helmut Faths 85. und 90. Geburtstag.

Auch unter Edelmanns Nachfolgerin Inge Pfrang, die seit 2019 amtiert, wurde viel geleistet – auch dank der finanziellen Hilfe aus dem Rathaus: Höhepunkt war der Anschluss ans Glasfasernetz 2021, bei dem auch alle Stromleitungen unter die Erde kamen. Und unlängst erfüllte sich ein lang gehegter Wunsch: Der neue Kinderspielplatz ist fertig, aber bis zum Neubau der Friedhofskapelle wird es noch lange dauern. An einem hat sich nichts geändert: Das Bergdorf ist mit fünf der sechs Ortschaftsräte weiter "fest in weiblicher Hand".