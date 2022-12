Buchen/Mosbach. (adb) Über sechs Jahrzehnte hinweg leisteten die Verkehrswachten Buchen und Mosbach unabhängig voneinander – und doch im Austausch – wichtige Präventionsarbeit. An ihre Stelle tritt die neu gegründete Verkehrswacht Neckar-Odenwald, deren operative Arbeit zum 1. Oktober begann.

Die bisherigen Verkehrswachten werden gemäß entsprechender Auflösungsbeschlüsse liquidiert und stellen ihre operativen Tätigkeiten zum Jahresende ein.

Die formale Vereinsgründung wurde bereits am 9. Dezember 2021 im Alten Rathaus Buchens durchgeführt, nachdem rund zwei Jahre zuvor erste Gespräche über eine mögliche Fusion geführt worden waren.

Die beiden seither amtierenden Vorsitzenden Roland Burger (Buchen) und Wolfgang Frank (Mosbach) hatten sich in enger Abstimmung mit Polizeipräsident Hans Becker für die Abwicklung beider bisheriger Verkehrswachten und die Gründung eines neuen, gemeinsamen Vereins ausgesprochen, um eine zukunftsfähige Neuaufstellung der Verkehrswachtarbeit im Landkreis zu erreichen, die so auch besser an die Organisationsstruktur der Polizei im Landkreis angepasst ist.

Bisherige Besitztümer wie das jeweilige Vermögen, die Verkehrsübungsplätze in Buchen und Mosbach samt Inventar und die Verkehrswachtfahrzeuge der mobilen Verkehrsschulen werden der Verkehrswacht Neckar-Odenwald übertragen. "Operativ tätig wird die neue Verkehrswacht ab 2023. Bis dahin sollen die Altvereine geordnet abgewickelt werden. Auch die jeweiligen Mitglieder werden in den neuen Verein überführt", betonten Burger und Frank seinerzeit. Die Liquidationsphase der Altvereine werde voraussichtlich in rund zwei Jahren abgeschlossen sein.

Den Vorstand der Verkehrswacht Neckar-Odenwald bilden Vorsitzender Roland Burger, stellvertretende Vorsitzende Martina Gerstlauer, Schatzmeister Helmut Bender, Pressereferent Adrian Brosch, Geschäftsführer Rico Steiner sowie die Beisitzer Hans Becker (Präsident des Polizeipräsidiums Heilbronn), Manfred Ritzhaupt, Werner Broßmann, Manfred Küchler, Michael Holzer, Christian Lottermoser, Herbert Gerold und Christina Geiger. Die konstituierende Sitzung tagte am 19. Juli in Buchen.

Bei der Zusammensetzung wurde nicht nur auf Vorstandsmitglieder aus dem gesamten Kreisgebiet, sondern auch auf Vertreter aus Polizei und Justiz geachtet: Die Arbeit der Verkehrswacht wird auch künftig eng mit beiden Instanzen verflochten sein.

Nahtlos fortgesetzt wird gleichsam die Kooperation mit dem Verein Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis, der unter anderem die jährlichen Zivilcourage-Preise verleiht.