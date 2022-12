Waldbrunn. (mün) Die Hochebene mit den Ortschaften Schollbrunn, Weisbach, Dielbach, Mülben und Strümpfelbrunn macht ihrem Namen "Winterhauch" auch am zweiten Adventswochenende wieder alle Ehre. In der Nacht zu Samstag fielen hier die ersten Schneeflocken und sie blieben auch liegen.

Während es in den Höhen rund um Mosbach zwar kalt, aber immer noch schneefrei ist, waren am heutigen Samstag die Dächer in den Winterhauch-Dörfern schon schneebedeckt. Die Fotos entstanden bei Weisbach und Mülbe.