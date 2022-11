Von Bernd Kühnle

Schwarzach. Ein heftiger Trommelwirbel und gellende Fanfarenstöße zerrissen das erwartungsvolle Gemurmel in der Schwarzach-Halle, als die Musiker der SF-Band ihre Musik-Revue-Show "100 Jahre SF-Band Schwarzach" eröffneten. Die Turniermusik heizte die Stimmung sofort an, die Zuhörer fielen in das folgende Klatschen der Musiker ein.

Dass die von