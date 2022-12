Von Stephanie Kern

Schefflenz. Dass es in Schefflenz auch noch andere (Aufreger-)Themen als den geplanten Windpark im Waidachswald gibt, zeigte die Gemeinderatssitzung am Montagabend. Bei den Anwohnern umstritten ist auch der Bebauungsplan Mittel, der an diesem Tag verabschiedet werden sollte.

Die Betonung liegt auf "sollte", denn nachdem einige Anwohner Unmut und