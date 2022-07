Rosenberg. (F) Erinnerungen an längst vergangene Zeiten kommen auf, wenn 180 spektakuläre und seltene Oldtimer aus den 1930er bis 1970er Jahren durch unsere Heimat ziehen. Innerhalb der Oldtimer-Rallye "ADAC Heidelberg Historic" werden die Klassiker nicht nur auf ihre Zuverlässigkeit geprüft, sondern dürfen auch in Aktion bestaunt werden. Insgesamt fahren die Liebhaber alter Autos am Wochenende mehr als 500 Kilometer durch die Region.

Wer nicht bis Samstag warten kann, wenn die Oldtimer bei uns in der Region fahren, darf sich die Klassiker bereits am heutigen Freitag in Heidelberg ansehen. Am morgigen Samstag starten sie dann am Technik-Museum Sinsheim. Die Durchfahrt der edlen Schätze bestaunen kann man unter anderem ab 7.58 Uhr am Flugplatz in Lohrbach, danach von 8.30 bis 12 Uhr in Großeichholzheim. Dort wird auch eine Durchfahrtskontrolle am Wasserschloss stattfinden. Um 9.15 bis 12.45 Uhr wird in Brehmen eine Wertungsprüfung stattfinden, wo auch das 50-jährige Bestehen des MSC Brehmen gefeiert wird. Ab 9.45 Uhr geht es dann von Rosenberg aus weiter nach Hüngheim, wo die Schätze von 9.55 bis 13.30 Uhr durchfahren. Anschließend rollen sie wieder weiter Richtung Sinsheim.