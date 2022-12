"Die wilde Jagd ist ein Geisterheer. Das Motiv taucht immer wieder und überall auf. Vom hessischen Odenwald bis nach Walldürn und Hardheim", erzählen die Seislers. Einher gehe es stets mit Toben und Tosen in der Luft, Sturm und Blätterrauschen sowie mit lauten Tiergeräuschen: also Gebell, Pferdewiehern und Hufgetrappel, Gekreische und Gejaule.

Doch Gruseliges, Angst und Schrecken ist mit dieser magischen Zeit genauso verbunden. "Ein weiterer Brauch ist, dass man dann keine Wäsche waschen und aufhängen soll", wissen die Seislers – denn in der könnte sich die wilde Jagd (auch bekannt als wildes Heer) verfangen. Und die möchte keiner in seiner Nähe haben, wie Erzählungen aus dem gesamten Odenwald warnen.

Auch auf seine Träume in den Rauhnächten solle man achten. Je nachdem, in welcher Nacht man etwas träume, könne das in dem Monat mit der gleichen "Hausnummer" vielleicht in Erfüllung gehen.

Man erzählt sich, dass Tiere im Stall anfangen sollen zu sprechen, Wasser in Brunnen sich in Wein verwandelt. Des Weiteren ist es eine Zeit der Rituale und des Orakelns. Bis heute hat das Bleigießen an Silvester Tradition – wenn auch inzwischen mit Wachs oder Zinn. "Die Menschen wollen noch immer wissen, was das neue Jahr bringen mag", erklärt Peter Seisler.

Aber auch mit dem, was hinter den Legenden steckt, hat sich das Ehepaar auseinandergesetzt. Gemeinsam mit der RNZ begibt es sich auf die Spurensuche nach dem Funken Wahrheit, der in den Sagen stecken könnte – beziehungsweise danach, was uns bis heute noch prägt.

Von Noemi Girgla

Neckartal/Odenwald. Die Tage zwischen den Jahren gelten als eine magische Zeit. Viele alte Praktiken haben sich erhalten, auch wenn uns das oft vielleicht gar nicht mehr so recht bewusst ist.

Miriam und Peter Seisler haben zahlreiche regionale Erzählungen in ihrem Buch "Sagen und Legenden aus dem Odenwald" zusammengetragen. Erschienen ist es dieses Jahr im Regionalia-Verlag.

Mit der Weihnachtszeit haben auch die Rauhnächte begonnen. "Die zwölf Nächte zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige sind eine hochmagische Zeit", weiß Miriam Seisler.

Zahlreiche Augenzeugen wollen die wilde Jagd über die Jahrhunderte gesehen haben. Der letzte Augenzeugenbericht, in dem Stein und Bein geschworen wird, das Geisterheer gesehen zu haben, ist gerade einmal 100 Jahre alt – also aus dem Jahr 1922.

Über die Jahrhunderte hat sich laut den Seislers aber die Vorstellung von dem überirdischen Zug verändert. "Im Ur-Glaube dachte man, die große Göttin Holle würde in dieser Zeit mit ihrem Heer ungeborener Seelen umherstreifen und die Seelen derer, die im Laufe des Jahres verstorben waren, mitnehmen", erzählt Miriam Seisler.

Ihr Mann ergänzt: "Das hat sich mit der Zeit zu der Vorstellung gewandelt, dass der nordische Gott Wodan mit seinem Heer gefallener Krieger durch die Lüfte braust." Ganz nach Region kämen dann oft noch Ergänzungen hinzu. So sollen sich besondere verstorbene Persönlichkeiten, die der Bevölkerung gut bekannt waren, einmal im Jahr in das Geisterheer einreihen.

Im hessischen Odenwald gelte beispielsweise der sogenannte Rodensteiner als Anführer der wilden Jagd. "Eigentlich ein ganz netter Ritter, dem aber in der Sage fürchterliche Taten vorgeworfen werden", führt Peter Seisler aus. Daher müsse er jedes Jahr wieder in diesem Zug der Untoten mitreiten.

"Als Schutz vor dem wilden Heer heißt es, man solle sich auf den Boden legen, die Hände über den Kopf nehmen und beten. Also am besten nichts hören und nichts sehen", verrät Miriam Seisler.

Das klingt auch rational nach einer ganz vernünftigen Verhaltensweise, wenn man zum Beispiel in einen Sturm geraten ist und keine Zuflucht findet. "Am besten soll man in den Rauhnächten aber einfach zu Hause bleiben und sich nicht auf freiem Feld oder im Wald aufhalten", weiß die Sagensammlerin aus zahlreichen Überlieferungen. Auch darin steckt ein gewisser Pragmatismus in Bezug auf die Jahreszeit.

"Bevor alle Haushalte Strom hatten, waren die Winter und besonders die Nächte lang und dunkel. Es sind schließlich die längsten des Jahres, so unmittelbar nach der Wintersonnenwende", erläutert sie.

Viele Naturphänomene habe man sich damals einfach noch nicht erklären können, da sei einiges gerne als gespenstisch oder allgemein übernatürlich interpretiert worden.

"Dass die Augenzeugenberichte gar nicht so weit hergeholt sind, haben wir einmal in Neunkirchen gemerkt, als sich plötzlich ein riesiger Vogelschwarm in die Luft erhob. Wir haben uns nur angesehen und gesagt: 'Das ist das Brausen und Rauschen, von dem immer erzählt wird.' Jetzt haben wir die wilde Jagd auch gehört", erzählt Peter Seisler mit einem Augenzwinkern.

Doch auch, wenn die Verhaltensweisen, die sich um Rauhnächte und wilde Jagd ranken, einen ganz realen Schutz verheißen, "haben Sagen nicht diese 'Moral aus der Geschicht', die Märchen haben. Aus ihnen ist meist keine konkrete Lehre zu ziehen", differenziert Peter Seisler.

Sagen haben für jeden etwas Eigenes zu bieten, sind die Seislers überzeugt. Das seien ganz unterschiedliche Dinge. Für ihn ist es die Anknüpfung an die eigene Geschichte, die Faszination dafür, was man in den Erzählungen alles findet. Für sie ist es ein Stück Heimat.

"Wenn ich mich mit den Legenden beschäftige, fühle ich mich verwurzelt und angekommen", sagt Miriam Seisler. Gemeinsam hat das Paar, dass sie die Sagen erhalten und weitergeben wollen – und das ist auch der RNZ ein Anliegen.

