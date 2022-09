Region Mosbach. (schat) Die Unbezahlbaren sollen belohnt werden – das ist die Intention des Ehrenamtspreises, den die Bürgerstiftung für die Region Mosbach auch dieses Jahr wieder auslobt. Die selbstlosen "Schaffer", die nicht selten im Stillen und Verborgenen für andere wirken, sollen mit der Auszeichnung, die man seit vielen Jahren immer wieder verleiht gewürdigt werden.

Gleich drei Ehrenamtspreise sind zu vergeben, dotiert mit 3000 (1. Preis), 2000 (2. Preis) und 1000 Euro (3. Preis/Sonderpreis des Rotary Clubs Mosbach-Buchen für besonderes soziales Engagement). Zudem soll erstmals die Jugend besonders in den Fokus gerückt gefördert werden. Mit einem Jugend-Sonderpreis (verbunden mit 3000 Euro) will man ein besonderes Projekt der Jugendarbeit prämieren. Die Ehrenamtspreis-Stele gibt es für alle Preisträger als Symbol der Wertschätzung mit dazu.

Dr. Frank Zundel, Vorsitzender der Bürgerstiftung, und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus dem Vorstand freuen sich auf möglichst viele Vorschläge für potenzielle Preisträger: "Die Auswahl soll uns am besten richtig schwerfallen", so Zundel. Bei der Vielzahl der Menschen, die in der Region ehrenamtlich aktiv sind, dürfte es an Kandidatinnen und Kandidaten eigentlich nicht mangeln.

Gewählt werden sollen die Preisträgerinnen und Preisträger – wie im Vorjahr erstmals erfolgreich praktiziert – via Leser-Voting. Unter allen Bewerbungen wählt eine Jury fünf Final-Vorschläge aus, für die RNZ-Leser dann wiederum in einem festgelegten Zeitraum abstimmen können.

Schirmherr des Ehrenamtspreises ist Dr. Achim Brötel, der dazu aufruft, Vorschläge einzureichen. Ehrenamtliche seien Mutmacher, die unsere Gesellschaft gerade in schwierigen Zeiten, wie wir sie derzeit erleben, brauche, so der Landrat.

Bei der jüngsten Veröffentlichung zur Ausschreibung des Ehrenamtspreises fehlte bei der E-Mail-Adresse leider das erste "e" in der "buergerstiftung" – das korrekte Empfänger-Postfach für Vorschläge ist info@buergerstiftung-mosbach. Im Vorschlag sollte sich eine kurze Beschreibung des Engagements des/der jeweiligen Kandidaten/Kandidatinnen finden, ebenso Kontaktdaten für Nachfragen. Einsendungen sind ab sofort und bis einschließlich 15. Oktober möglich. Nähere Auskünfte gibt’s auch unter Telefon: (06261) 846 54 36.