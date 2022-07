Osterburken. (ahn) "Heute ist großer Bahnhof hier am Bahnhof in Osterburken", sagte Landrat Dr. Achim Brötel am gestrigen Montag. Denn Nicole Razavi, Landesministerin für Landesentwicklung und Wohnen, sowie Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, waren auf Einladung des CDU-Stadtverbands und der Jungen Union Bauland aus Stuttgart in die Römerstadt zum "Hauptbahnhof für den gesamten Kreis" gekommen, um sich ein Bild vom Bahnhofsgebäude zu machen. Seit Jahren wird über die künftige Nutzung des stadtbildprägenden und denkmalgeschützten Gebäudes, das 2014 von der Stadt gekauft wurde, diskutiert – bislang allerdings ohne konkrete Ergebnisse. Unter anderem die hohen Sanierungskosten, aber auch mögliche Probleme mit dem Denkmalschutz scheinen potenzielle Investoren abzuschrecken. Warum also nicht das Heft des Handelns selbst in die Hand nehmen und Wohnraum im Bahnhofsgebäude schaffen? Besonders durch das neue Landesprogramm "Wohnen im Kulturdenkmal" (siehe Kasten), aber auch durch andere innovative Konzeptionen will man das gesamte Bahnhofsareal zu einem vielseitigen, beliebten und interaktiven Raum für die Region machen.

"Denk mal – Wir leben im Denkmal!" – unter diesem Motto stand der "Bahnhofs-Dialog", zu dem Margaret Horb die Gäste willkommen hieß – darunter neben den zwei Ministern unter anderem Bundestagsabgeordnete Nina Warken, Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister Jürgen Galm, Vertreter des Gemeinderats sowie Architekt Egon Bermayer von der Bürger-Projektgruppe "Bahnhof".

Dass gleich zwei Minister vor Ort waren, sei ein "besonderes Zeichen für Osterburken", wie Horb betonte. "Unser Ziel ist es, gemeinsam dieses markante Bahnhofsgebäude nachhaltig, generationenübergreifend und ganzheitlich zu nutzen."

Architekt Egon Bermayer erklärte den Ministern, wie in den beiden Türmen des Bahnhofsgebäudes Wohnraum geschaffen werden könnte. Foto: Andreas Hanel

Bürgermeister Jürgen Galm ging kurz auf die Geschichte des Bahnhofs ein, der 1861 erbaut wurde. Inzwischen werde er von bis zu 4000 Fahrgästen am Tag genutzt, so Galm, der scharfe Kritik an der Deutschen Bahn übte: "Die Bahn hat über Jahrzehnte keinen Euro ins Gebäude gesteckt. Sie hat sich völlig aus der Verantwortung gezogen."

Dies prangerte auch Landrat Dr. Achim Brötel an. "Es kann nicht sein, dass Städte und Gemeinden dauerhaft für die Versäumnisse der Bahn in die Bresche springen müssen, damit Bahnreisende überhaupt noch einen ...