Von Moritz Bayer

Eberbach. Zum Rundumblick samt Geschichtsführung hatte Hubert Richter beim "Turmtreff mit dem Förster" am Mittwochabend geladen. Es war seit 2018 das insgesamt fünfte Mal, dass der Turmtreff in dieser Form stattfand – Ehefrau Claudia hatte zum kleinen Jubiläum Sekt und Orangensaft dabei. Das freute die drei neugierigen Bürger sowie den Journalisten, die den Weg auf den etwa 237 Meter hohen Ohrsberg ebenso wie die 17,5 Meter der sechs Stockwerke des Turms auf sich genommen hatten. Neben den Vitaminen in prickelnder Form gab’s dann auch interessante Informationen.

Dass der Umlaufberg in seiner jetzigen Form vor rund 150.000 Jahren entstand, konnte man optimal am Flussverlauf nachempfinden. Kniffliger wurde es da schon beim Namen: "Von oben könnte man die Eberbacher Gemarkung mit Fluss als ohrförmig betrachten", sagte Richter. Er gab aber direkt zu bedenken: "Früher hatte kein Mensch ohne Flugzeug oder Heißluftballon die Möglichkeit, das so zu sehen." Wahrscheinlicher sei daher die Variante, dass der Name sich im Laufe der Zeit von "Hors", einer altdeutschen Bezeichnung eines Pferdes, zu Ohrsberg hin entwickelt habe.

Um das Jahr 1000 herum habe hier womöglich eine Holzburg gestanden, von der aus man das Gebiet an der Ittermündung gut überblicken konnte. Dort war die Grenze dreier Gaue, ehemaliger Verwaltungsgebiete, was eine gute Überwachung unumgänglich machte.

Eberbach besitzt die fünftgrößte Waldfläche aller Gemeinden Baden-Württembergs, was bis ins frühe 20. Jahrhundert für traditionelle Berufe sorgte. Reifschneider und Rindenklopfer waren weit verbreitet in der gesamten Region. Im sogenannten Hackwald wurden die Bäume im steten Wechsel gefällt, die Zwischenzeiten wurden mit der Aussaat von Buchweizen genutzt.

Einem Küfer ist auch das neben dem Eber wichtigste Tier der Eberbacher zu verdanken: Als der Fassbauer 1604 in Neckarwimmersbach einkehrte und neben Hunger nicht nur Durst verspürte, sagte ihm der Wirt, er habe eine Taube geschossen, die er ihm braten könne. Erst nach dem Genuss klärte er auf, dass es sich um einen Kuckuck gehandelt habe, was für Streit bis vor Gericht sorgte. Der Eberbacher Name "Kuckucksfresser" war geboren und ist – ohne den Zusatz des Verspeisens – noch heute beispielsweise im Namen der Karnevalsgesellschaft zu sehen.

Neu war für alle Anwesenden, dass die Stauferstadt von ...