> Sportfest Rosenberg: Unter dem Motto "Ein Fest, wie es früher einmal war" wird am Wochenende vier Tage lang das Jubiläumssportfest des TSV anlässlich seines 100-jährigen Bestehens im Sportzentrum gefeiert. Beginn ist am Freitag um 16 Uhr mit dem Bieranstich, bevor ab 20 Uhr ein Rockabend mit der Band "RockIt!" steigt. Um 10 Uhr startet am Samstag das sportliche Programm, um 20 Uhr beginnt der Kabarettabend mit Rolf Miller (Karten sind noch an der Abendkasse erhältlich). Danach folgt die "After-Show-Party" mit dem "Odenwald-DJ" bei freiem Eintritt. Der Sportfestsonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst. Nach weiteren sportlichen Einlagen beginnt um 18.30 Uhr mit dem Festakt der Höhepunkt des Festes. Weiter geht es am Montag um 10 Uhr, bevor die "Hüngheimer Musikanten" ab 20 Uhr zum stimmungsvollen Festausklang unterhalten. Das runde Leder rollt im Rahmen von Sportfesten außerdem in Donebach von Freitag bis Montag, in Rippberg von Samstag bis Montag sowie in Gerichtstetten am Samstag und Sonntag.

> "Grenzenlos"-Festival Buchen: Ein Fest, so bunt wie das Leben! Die Stadt Buchen und die Initiative "Herz statt Hetze" veranstalten am Samstag und Sonntag das Benefiz-Festival "Grenzenlos" mit Live-Musik sowie verschiedenen Ständen mit Spielen, Getränken und kulinarischen Überraschungen auf dem gesamten Areal der "Alla hopp"-Anlage. Auf der Bühne ist ein buntes Programm mit Tanz und Musik aus verschiedenen Kulturen und Genres geboten. Am Samstag findet das Festival von 13 bis 22 Uhr statt, am Sonntag kann von 11 bis 19 Uhr gefeiert werden.

> Volksfest Adelsheim: Nach zweijähriger Corona-Pause kehrt das beliebte Adelsheimer Volksfest wieder zurück. Zum Einstieg bietet das Jugendhaus am Freitag ab 20 Uhr einen Musikabend für die Jugend und Junggebliebenen im Stadtgarten. Den offiziellen Auftakt bildet dann am Samstag um 14 Uhr der traditionelle Festumzug der Adelsheimer Vereine mit anschließendem Bieranstich und Unterhaltung mit der Feuerwehr- und Stadtkapelle. Bis zum Abend ist dann Festbetrieb in allen Gassen und Straßen rund um die Seestadt und im Stadtgarten. Der Volksfest-Sonntag wird um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem ...