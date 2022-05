> Bürgerfest, Rosenberg: Die Gemeinde Rosenberg feiert am Sonntag ihr 50-jähriges Bestehen. Unter dem Motto "Gemeinsam geht’s durch Rosenberg" soll dieses Fest gemeinsam erwandert und gefeiert werden. Die Wanderung führt durch alle Ortsteile, wo Stationen mit Aufführungen und Musik zum Verweilen einladen. Zusätzlich wird ein kostenfreier Bus-Pendelverkehr angeboten. Start ist um 9.30 Uhr in Bronnacker ...

> "Help!"-Open-Air, Rinschheim : Das beliebte Benefizfestival kehrt nach unfreiwilliger Pause wieder zurück. Regionale Bands machen die Musik: "Villa", "Rock it!" und "Still Riot" am Freitagabend, DJ Moll, "Still Riot", "Kriz Rock", "Should Have Known" und "Black Shuck" am Samstag. Am Sonntagvormittag legen "Akkordeana" und "Hammer Bold" nach. Und weil zum Festival auch Camping dazugehört, stehen drei Hektar Fläche für Busse, Wohnmobile und Zelte bereit. Ganz kleine Besucher können am Samstag Festival-Luft schnuppern: bei einem Flohmarkt, bei Stockbrot- und Würstchengrillen und dem Flechten von Freundschaftsbändern am Nachmittag. Kleine Entdecker können die umliegende Natur mit einem Förster erkunden. Karten gibt es in der Buchhandlung "Bücherglück" in Rinschheim, im Möbelhaus Gramlich in Eberstadt oder an der Abendkasse für zehn Euro.

> "Blummefeschd", Walldürn: Das Blumen- und das Lichterfest in Walldürn gehen jetzt getrennte Wege. Während das Lichterfest im Herbst stattfindet, feiert das "Dürmer Blummefeschd" aktuell seine Premiere. Feste Bestandteile bleiben die Marktmeile, der Vergnügungspark und die Autoausstellung. Die geöffneten Innenhöfe sollen dem Fest neue Impulse geben. Der heutige Freitag ist den Kindern gewidmet: An diesem Tag gibt es überall besondere Angebote für die Kleinsten und Kleinen wie etwa ein Kindertheater auf der Schlosshofbühne. Nach dem offiziellen Bieranstich um 19 Uhr wird die erste "Blummekönigin" gewählt. Am Samstag lockt die "Nachtschwärmerei" mit einer langen Einkaufsnacht in die beleuchtete Altstadt. Zum Ausklang am Sonntag finden ein "Blummeumzug", begleitet durch die Bärbelbahn, ein Blumenmarkt und zum Finale die Ziehung der Gewinner des schönsten Hofs statt.

> Bürgerfest, Rosenberg: Die Gemeinde Rosenberg feiert am Sonntag ihr 50-jähriges Bestehen. Unter dem Motto "Gemeinsam geht’s durch Rosenberg" soll dieses Fest gemeinsam erwandert und gefeiert werden. Die Wanderung führt durch alle Ortsteile, wo Stationen mit Aufführungen und Musik zum Verweilen einladen. Zusätzlich wird ein kostenfreier Bus-Pendelverkehr angeboten. Start ist um 9.30 Uhr in Bronnacker mit einem Gottesdienst. Als nächste Station wartet Rosenberg ab 12 Uhr auf seine Besucher, bevor in Hirschlanden ab 14 Uhr Bewirtung am Mehrgenerationentreff vorgesehen ist. Den Abschluss bildet ab 16 Uhr das Bürgerfest im Außenbereich der Mehrzweckhalle in Sindolsheim. Anlässlich des Jubiläums wurde eigens ein Theaterstück mit Szenen aus allen Ortsteilen geschrieben, wo an den Stationen der Ortsteile das jeweilige Stück aufgeführt wird.

> Eberbacher Frühling, Eberbach: Am Wochenende lockt das traditionsreiche Altstadtfest zahlreiche Besucher nach Eberbach: der Eberbacher Frühling. Viele Aktivitäten für Groß und Klein und eine reiche Auswahl an musikalischen Beiträgen von Volksmusik bis zu Rock, Pop und Jazz sind auf den Plätzen der Altstadt geboten. Auch zahlreiche Schausteller und Vereinsstände laden zum Verweilen ein. Clownerei, Kinderspaß und abendliche Open-Air-Musik-Veranstaltungen sowie der verkaufsoffene Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr versprechen Vergnügen für jede Altersgruppe.

> Stadtgartenfest, Osterburken: Freunde der Blasmusik kommen am Wochenende in Osterburken auf ihre Kosten. Das traditionelle Stadtgartenfest des Musikvereins wird am Samstag um 17 Uhr mit dem Bieranstich eröffnet, bevor ab 19.30 Uhr der "80er-/90er"-Partyabend steigt. Auch der Sonntag bietet ein vielversprechendes Programm: Um 10.30 Uhr wird ein ökumenischer Familiengottesdienst im Zelt gefeiert, und auch der restliche Tag wird mit musikalischer Unterhaltung und dem "10. Borkemer Entenrennen" um 15 Uhr fortgesetzt. Festausklang ist am Montag mit Firmen- und Behördenessen und Musik-Café für die ganze Familie sowie mit der Stadt- und Feuerwehrkapelle.

> Africa-Festival, Würzburg: Europas größtes Festival für afrikanische Musik und Kultur gastiert am Wochenende in Würzburg am Mainufer. Bereits zum 33. Mal wird der kulturelle Reichtum des afrikanischen Kontinents vor Augen und Ohren geführt. Neben dem vielfältigen Musikprogramm ist der große Basar mit afrikanischen Instrumenten und Kunsthandwerk sowie zahlreiche Stände mit kulinarischen Angeboten schon alleine einen Besuch wert. Für die kleinen Besucher gibt es das Arte-Kinozelt, einen Kinderbereich sowie Ausstellungen und einiges mehr zu bestaunen.