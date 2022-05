Unsere Ausflugs-Tipps zum Wochenende

> Open-Air-Musical "Gottesspiel" auf dem Schlossplatz, Hardheim: Am Sonntag wird um 16 Uhr auf dem Schlossplatz in Hardheim das Musical "Gottesspiel" uraufgeführt. Das Musical ist für alle gedacht, die offen sind, sich Fragen und Problemen der heutigen Lebenswelt nicht verschließen und sich sowohl am Rand oder außerhalb der Kirche wie auch in der Kirche sehen. Ehrenamtliche der Seelsorgeeinheit bieten den Besuchern kleine Snacks und Getränke vorher, in der Pause und nach der Aufführung. Auch bei Regen wird das Musical aufgeführt, die Besucher werden gebeten, Regenkleidung mitzubringen. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Firma Maring in Hardheim, bei der Firma Schaborak in Höpfingen, im Pfarramt Hardheim, online unter

> Bienen-Aktionstag am Smart-Pfad, Station Kirchzell: Kleine und große Besucher können mit Unterstützung von Zoologe Hermann Bürgin zum Bienenhotelier werden und sich ihr eigenes Bienenhotel für zu Hause fertigen. Diese kostenfreie Familien-Aktion findet am Sonntag von 13 bis 16.30 Uhr an der Smart-Pfad-Station "Zeibertsklinge" in Kirchzell-Buch statt. Neben dem Bau einer großen Nisthilfe für die Smart- Pfad-Station gibt es noch allerhand über das Leben der Wildbienen zu entdecken. Der Smart-Pfad kann auch jederzeit auf eigene Faust erkundet werden. Auf einer Strecke von rund 15 Kilometern lädt er zu einer spannenden Tour für wilde Waldentdecker und neugierige Naturbeobachter ein. Mehr Informationen unter www.smart-pfad-de .

> Living History im Freilandmuseum, Gottersdorf : 1945 – der erste Sommer in Frieden. Am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr haben Reenactment-Darsteller das Museum fest im Griff. Sie spüren der Stimmung des ersten Sommers in Frieden im amerikanisch besetzten Südwesten in der unmittelbaren Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg nach und zeigen, wie sich das Verhältnis von Besatzern und Einheimischen im ersten Sommer in Frieden abgespielt haben könnte. Auf diese Weise können die Besucher auf eine Zeitreise gehen und mit den Darstellern ins Gespräch kommen, Kleidung, Geräte, Fahrzeuge und andere Ausstattung aus dieser Zeit aus nächster Nähe betrachten.

> "Dino City", Bad Mergentheim: Die Bad Mergentheimer Innenstadt wird noch bis 27. Mai mit einer spektakulären 3D-Aktion zur "Dino City": An über 40 Standorten können Besucher Dinosaurier in Originalgröße entdecken und mit dem Handy ein Erinnerungsfoto von dieser spektakulären Begegnung machen. Und nicht nur das – die Urzeit-Tiere fliegen, laufen, stampfen und brüllen wie zu ihren Lebzeiten. Die Dinosaurier verstecken sich hinter 40 Fußstapfen auf den Gehwegen der Innenstadt verteilt. Wenn die darauf befindlichen QR-Codes mit Smartphones oder Tablet gescannt werden, erwachen mithilfe eindrucksvoller Augmented Reality (AR) die riesigen Reptilien in Originalgröße zum Leben. Auch im Activ-Center, dem Wildpark und der Solymar Therme sind Fußspuren zu finden und dehnen somit das besondere Erlebnis aus.

> "Feel Collins", Michelstadt: Es gibt nicht viele Bands und Künstler auf dieser Welt, die eine schier endlose Liste zeitloser Kulthits ihr Eigen nennen können. "Genesis" ist einer dieser Kandidaten. Phil Collins, ihr Frontman auf Solo-Pfaden, einer dieser Künstler. Die Phil Collins & Genesis Tribute-Band "feel collins" glänzt bei ihren hitgespickten Shows durch ihre Nähe zum Original und extreme Authentizität. Das OpenAir Konzert im Kellereihof beginnt am Samstag um 20 Uhr. Tickets sind in der Gästeinformation Michelstadt, Marktplatz 1, unter www.kulturforum-odenwald.de oder an der Abendkasse erhältlich.

> "Mosbach spielt", Mosbach: Zum Spielplatz für Groß und Klein wird Mosbach am Samstag von 10 bis 17 Uhr. In der gesamten Innenstadt gibt es zahlreiche Spielstationen, die für Spaß, Bewegung und fröhliches Miteinander sorgen. Neben den Aktionen des Vereins Spielplatzpiraten aus Buchen und Bewegungsspielgeräten des Spielmobils vom Landratsamt ist auch die Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Außerdem kann gebastelt, jongliert sowie verschiedene XXL-Spiele ausprobiert werden. Auch die Fachgeschäfte sind dabei: Neben eigenen Spielideen können vor den Geschäften verschiedene Brettspiele ausprobiert werden.