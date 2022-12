Das trifft auch auf Marie Morsch zu. Die Zwölfjährige kommt aus Muckental und geht ebenfalls auf die Schule am Schlossplatz in Limbach. Dass sie in Buchen bei Fliesen und Naturstein Ries arbeitet, ist kein Zufall, sondern verwandtschaftlichen Beziehungen geschuldet: Fliesenlegermeister Michael Ries ist ihr Cousin. Seine junge Helferin darf an diesem Tag auf der Baustelle in einem Wohnhaus in Buchen richtig mit anpacken: "Sie durfte schon Fliesen schneiden und hat mir beim Setzen einer Schiene geholfen", berichtet Michael Ries. Die ungewohnte Tätigkeit scheint Marie Morsch richtig Spaß zu machen. ...

Landesweit sind in dieser Woche rund um den Tag des Ehrenamts wieder Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse im Einsatz für den Aktionstag " Mitmachen Ehrensache ". Das Prinzip ist einfach: Die Jugendlichen suchen sich einen Arbeitgeber, helfen einige Stunden im Betrieb mit und bekommen ihr Geld nicht auf die Hand. Das geht nämlich auf ein besonderes Konto des Aktionsbüros des Neckar-Odenwald-Kreises, das beim Kreisjugendreferat im Landratsamt angesiedelt ist. Von diesem werden ausgewählte soziale Projekte und Einrichtungen unterstützt, vornehmlich in der Jugendarbeit.

ien oder Kindergärten – unter dem Mindestlohn, aber nur für einen Tag und für eine gute Sache. Landesweit sind in dieser Woche rund um den Tag des Ehrenamts wieder Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse im Einsatz für den Aktionstag "Mitmachen Ehrensache". Das Prinzip ist einfach: Die Jugendlichen suchen sich einen Arbeitgeber, helfen einige Stunden im Betrieb mit und bekommen ihr Geld nicht auf die Hand. Das geht nämlich auf ein besonderes Konto des Aktionsbüros des Neckar-Odenwald-Kreises, das beim Kreisjugendreferat im Landratsamt angesiedelt ist. Von diesem werden ausgewählte soziale Projekte und Einrichtungen unterstützt, vornehmlich in der Jugendarbeit.

Als Schirmherr – neben Landrat Dr. Achim Brötel – unterstützt der frühere Weltklasse-Gewichtheber Oliver Caruso den Aktionstag. "Ich habe schon oft erlebt, dass Jugendliche so zu ihrer späteren Ausbildungsstelle gefunden haben", beschreibt Caruso einen nicht zu vernachlässigenden Aspekt von "Mitmachen Ehrensache".

Fliesenlegermeister Michael Reis zeigt Marie Morsch aus Muckental auf der Baustelle in Buchen, wie man Fliesen richtig schneidet. Foto: Rüdiger Busch

Josefine Czerny (links) und Emma Keßler (rechts) schreiben ihren Artikel: Auch die beiden Schülerinnen des Buchener Burghardt-Gymnasiums waren einen Tag lang für den guten Zweck im Einsatz. Foto: Rüdiger Busch

Auch Josefine Czerny und Emma Keßler hatten Spaß bei der Arbeit: Die beiden Mädchen aus Bödigheim besuchen die 7. Klasse des Burghardt-Gymnasiums und haben sich die Rhein-Neckar-Zeitung als Arbeitgeber ausgesucht. Dort war man gerne bereit, die gute Sache zu unterstützen. "Deutsch ist mein Lieblingsfach", berichtet Emma Keßler, und die Zwölfjährige schreibt – ebenso wie ihre gleichaltrige Freundin und Klassenkameradin – sehr gerne. Da war der Weg zur Zeitung naheliegend.

Nachdem Redakteur Andreas Hanel die beiden mit den Grundzügen des Redaktionssystems vertraut gemacht hatte, zeigte Volontärin Ann-Kathrin Frei ihnen, wie Artikel aus der Zeitung den Weg ins Internet und in die sozialen Medien wie Facebook finden. Auf die Theorie folgte sodann die Praxis: Redakteurin Tanja Radan nahm Emma und Josefine mit ins Alte Rathaus, wo ein Empfang für französische Austauschschüler stattfand. Eine Passage für den entsprechenden Artikel zu übernehmen, so lautete ihr Auftrag. Und den erfüllten sie anschließend mit großem Engagement und sprachlichem Talent. Den fertigen Zeitungsartikel dann am Computer auf der Seite zu sehen, war für Emma und Josefine dann der schönste Moment ihres Arbeitstags. Dementsprechend positiv fällt ihr Fazit aus: "Es war sehr spannend zu sehen, wie das alles hier in einer Redaktion abläuft. Es hat sehr viel Spaß gemacht zu helfen und den Empfang der französischen Austauschschüler miterleben zu dürfen."

Positiv blickt auch Kreisjugendreferent Rainer Wirth auf die Aktion: "Die vergangenen zwei Jahre musste das Projekt ja pandemiebedingt ganz ausfallen. Davor hatten wir den Rekord von 555 Mitmacherinnen und Mitmachern. Ganz auf diesem Niveau sind wir noch nicht wieder angelangt, aber ich schätze, dass wir im Neckar-Odenwald-Kreis dieses Jahr zwischen 350 und 400 haben dürften", nennt er eine erste Zahl. Ein Erfolg auf ganzer Linie also dank der vielen fleißigen jungen Helfer.