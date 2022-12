Den Auftakt zum „Adventskalender im Fenster“ in Schwarzach machte dieses Jahr die Freiwillige Feuerwehr. Den 1. 12. übernimmt gerne eine Blaulichtorganisation, um (gerade Kinder) so auf die wichtige Notrufnummer 112 aufmerksam zu machen. Lebendige Adventskalender gibt es auch in Neckarburken und Sulzbach. Foto: Noemi Girgla