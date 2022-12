Mülben. (hof) Im November ist es für gewöhnlich kalt und grau. Doch am letzten Wochenende des Vormonats war nun alles anders. Der strahlend blaue Himmel erlaubte noch einmal Segelflugbetrieb am Flugplatz Mülben am Fuße des Katzenbuckels.

Diese Gelegenheit nutzte der älteste Flugschüler des LSV Hoher Odenwald, Hans Hertle, für seine praktische Prüfung zur Segelfluglizenz. Der vom Regierungspräsidium Stuttgart beauftragte Prüfer hatte sich kurzfristig bereit erklärt, die Prüfung noch dieses Jahr abzunehmen. Und durfte am Ende dem glücklichen Prüfling gratulieren.

Mit immerhin 68 Jahren hat Hans Hertle endlich seinen Jugendtraum verwirklicht und kann ab jetzt dorthin fliegen, wo die Freiheit noch grenzenlos ist. Schon als kleiner Junge hatte er die Segelflugbücher von der Rhön und vom Brocken gelesen. Aber wie das Leben so spielt, kam immer wieder was dazwischen. Erst im Ruhestand fand sich genug Zeit für das "Traumhobby". Seine Alleinflüge kann er nun in einem Rhönsegler, ein Holzflugzeug, das mit 68 Jahren ebenso alt ist wie er selbst, absolvieren.

Abheben ist indes schon viel früher möglich: Der Luftsportverein Hoher Odenwald bildet am Fluggelände in Mülben (und darüber) Fußgänger schon ab 14 Jahren zum Piloten aus, sowohl auf Segelflugzeugen als auch auf Motorseglern. Interessenten berät gerne Vorsitzender Lennart Pioch.