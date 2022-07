Mosbach. (stk) Seit dem 1. Juli wird stadtgegeradelt, noch bis einschließlich kommenden Donnerstag, 21. Juli, läuft die Aktion in Mosbach. Am Sonntagnachmittag standen für Mosbach bereits 52.881 Stadtradel-Kilometer auf dem Tacho in der Stadtradel-App – weit mehr als einmal um die ganze Welt. Platz 779 von mehr als 2500 teilnehmenden Kommunen in der ganzen Bundesrepublik.

Beim Stadtradeln geht es um Spaß am Fahrrad fahren und attraktive Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden – so sieht es zumindest das Klima-Bündnis, Organisator des Stadtradelns.

Einen Beitrag dazu leisten auch die Schüler und Lehrkräfte der Gewerbeschule Mosbach: Sie sammeln Kilometer für ihr Team, eines von 27, das sich am Stadtradeln in Mosbach beteiligt. Für die Gewerbeschule treten (bis jetzt) 32 Teilnehmer in die Pedale, Kilometerstand am Sonntagnachmittag: 1378.

"Egal, ob zur Arbeit, zum Einkaufen, in der Freizeit oder als Workout – jeder Kilometer zählt", heißt es in einer Mitteilung der Gewerbeschule Mosbach. "Die Lehrkräfte möchten den Schülern die Freude an Bewegung an der frischen Luft näherbringen und gleichzeitig vor Augen führen, dass klimaschonende Fortbewegung richtig Spaß machen kann", so der Wortlaut der Mitteilung der Schule.

Aktuell auf Platz eins in Mosbach: das Team der Radsportabteilung des TV Mosbach. 25 Personen waren schon 10.535 Kilometer (!) auf dem Rad unterwegs. Im vergangenen Jahr war Mosbach übrigens zum ersten Mal beim Stadtradeln dabei, 55.570 Kilometer kamen in den drei Wochen zusammen. Damit wurden sieben Tonnen CO2 eingespart; dafür sorgten mehr als 300 Radelnde gemeinschaftlich.

Auch andere Kommunen beteiligen sich wieder am Stadtradeln. Die Gemeinde Haßmersheim machte am Samstag Schluss mit Stadtradeln. 50.704 Kilometer wurden hier gesammelt. In Schefflenz wird noch bis zum 23. Juli geradelt – 18.149 Radkilometer wurden hier bis Sonntagnachmittag gezählt.

Ein bisschen Zeit bleibt noch, um sich am Endspurt für 2022 zu beteiligen. Alle, die in Mosbach wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können noch mitmachen und Kilometer für die Stadt sammeln. Aktueller Spitzenreiter unter den teilnehmenden Kommunen: Die Stadt Berlin mit mehr als vier Millionen Kilometern. In diesem Sinne: Immer fleißig weitertreten.