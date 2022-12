"Die Reaktionen der Schüler sind höchst unterschiedlich", berichtet Katinka Biebrich. "Oft ist es so, dass diejenigen, die am wenigsten Lust haben, den meisten Spaß haben." Denn im normalen Leben gibt es für viele oft keine Berührungspunkte mit den Mint-abhängigen Industrien. Biebrich selbst ist eine Exotin, hat Maschinenbau und Medizintechnik studiert. "Ich habe in der Uni gemerkt, was für ein Unikat ich da als Frau war." Deshalb auch ihr Engagement im Truck: "Ich möchte ein Vorbild sein und zeigen, ...

Mosbach. Gesucht sind Zukunftsmacherinnen und -macher, die über den Tellerrand schauen, (nicht nur) in der Industrie 4.0. Die war aber dieser Tage ganz praktisch an der Ludwig-Erhard-Schule in Mosbach vertreten, mit dem "Discover Industry Truck". Das zweistöckige Ausstellungsfahrzeug ist seit 2015 in Baden-Württemberg unterwegs und ein gemeinsames Angebot der Baden-Württemberg-Stiftung, des Arbeitgeberverbands Südwestmetall und der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit.

Mit Leben gefüllt wird der Truck einerseits von modernsten Geräten, andererseits aber von Domenic Kratzer und Katinka Biebrich. Im Wechsel mit weiteren wissenschaftlichen Mitarbeitern lotsen sie Schülerinnen und Schüler durch die Stationen des Trucks. "Es geht darum, einen Produktentstehungsprozess – also von der Idee bis zum fertigen Produkt – nachzustellen", erklärt Biebrich. Natürlich bleibt es bei einem Gedankenexperiment, das ist für die Schüler anfangs ein bisschen abstrakt. Mit der Anleitung der wissenschaftlichen Mitarbeiter geht es dann aber schnell zur Arbeit bzw. an die fünf Stationen.

Als Erstes erstellen sie sich mithilfe eines 3D-Scanners einen digitalen Prototypen, indem sie Objekte einscannen und so CAD-Daten erhalten, die am Computer weiterbearbeitet werden können. Danach werfen sie mit einem Digitalmikroskop einen genauen Blick auf Werkstücke und Materialien oder drucken mit dem 3D-Drucker Testobjekte aus. Wer das geschafft hat, kann ausprobieren, wie man einen Industrieroboter durch ein Koordinatensystem lotst, bevor eine smarte Abfüllanlage zeigt, wie Maschine und Produkt über RFID-Chips miteinander "sprechen". Zum Schluss geht es um die Intralogistik, wenn in einem virtuellen Lager ein Motorblock auf die letzten Teile wartet. Mithilfe einer VR-Brille machen sich die Jugendlichen auf die Suche und bauen diese ein.

"Die Reaktionen der Schüler sind höchst unterschiedlich", berichtet Katinka Biebrich. "Oft ist es so, dass diejenigen, die am wenigsten Lust haben, den meisten Spaß haben." Denn im normalen Leben gibt es für viele oft keine Berührungspunkte mit den Mint-abhängigen Industrien. Biebrich selbst ist eine Exotin, hat Maschinenbau und Medizintechnik studiert. "Ich habe in der Uni gemerkt, was für ein Unikat ich da als Frau war." Deshalb auch ihr Engagement im Truck: "Ich möchte ein Vorbild sein und zeigen, dass man auch als junge Frau gut in die Mint-Berufe passt."

Domenic Kratzer führt derweil die zwölfte Klasse des Wirtschaftsgymnasiums in den Truck ein. "Ich finde Industrie-Jobs so cool, weil wir wegkommen müssen von den fossilen Brennstoffen. Und das geht nur mit Technik." Bevor es nämlich für die Schüler an die Stationen geht, stellt Kratzer den Truck und auch die Industrialisierungsprozesse der vergangenen 300 Jahre vor. "Wenn man hier in Baden-Württemberg einen Mint-Beruf ergreift, ist einem ein Job sicher", ist Kratzer überzeugt.

Für Johannes Götz, der an der Ludwig-Erhard-Schule Mathe und BWL unterrichtet, ist es wichtig, Berührungsängste abzubauen. Deshalb hat er sich auch um den Discover Industry Truck beworben. "Es wird immer technischer, und wir brauchen junge Menschen, die in den Mint-Berufen gut ausgebildet sind." Deshalb versuche er, mit verschiedenen Aktionen das Interesse an Technik und Mint-Berufen zu wecken. Und die Schüler so zu Zukunftsmachern auszubilden.