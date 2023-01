Buchen. (pm) Aus einer fixen Idee wurde sehr schnell Ernst: Beim Montagsstammtisch im Restaurant "Prinz Carl" kam die Idee auf, dass es eine Alternative zu Bratwurst und Co. auf dem Buchener Weihnachtsmarkt geben soll. So war rasch die Idee der "Knödelbude" geboren. Als Jens Jaegle vom "Prinz Carl" mit an den Tisch kam, sagte er spontan: "Jungs, ich bin dabei!" Nach einer kurzen Planung gab es einen ersten Testlauf am Stand des "Prinz Carl" beim Buchener Herbstmarkt. Hier kam das Angebot so gut an, dass bald alle Portionen verkauft waren.

Mit diesem Wissen wagte man sich an den Weihnachtsmarkt und hatte das Ziel, 1000 Knödel zu verkaufen. Zur Produktion waren das gesamte Stammtischpersonal und sogar noch weitere Helfer im Einsatz. Knapp über 1000 Spinat-, Speck- und Semmelknödel mit den dazugehörigen Soßen wurden unter der Leitung von Jens Jaegle produziert. Nach dem ersten Markttag musste bereits nachproduziert werden, und so waren es am Sonntagabend rund 1500 verkaufte Knödel. Nach Abzug aller Kosten blieb am Ende noch so viel Geld übrig, dass jeweils 500 Euro an die Lebenshilfe und an das Odenwald-Hospiz in Walldürn gespendet werden konnten. Dies war unter anderem auch durch die üppigen Brötchenspenden der Bäckereien Wittemann und Lunkenheimer möglich. Insgesamt eine gelungene Aktion und mit Sicherheit nicht der letzte Einsatz der "Knödelbude"!