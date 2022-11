Hardheim. (dore/pm) Die Sehnsucht hat ein Ende: Nach zweijähriger Corona-Pause wird es endlich wieder den Hardheimer Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz geben. Traditionell am ersten Adventswochenende (Freitag, 25., bis Sonntag, 27. November) lockt der Duft von Glühwein, Weihnachtsgebäck und Bratwurst zur historischen Kulisse rund um das Schloss. Der Weihnachtsmarkt wird am Freitag von 18 bis 21 Uhr, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr geöffnet haben.

"Genießen Sie drei Tage voller weihnachtlicher Spezialitäten, handgefertigter Weihnachtsüberraschungen und allerlei Darbietungen und Unterhaltung", erklärt Bürgermeister Stefan Grimm in seinem Grußwort. Neben Auftritten der Kindergärten, der Musikschule und der Jagdhornbläser werden der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht und weitere musikalische Beiträge die Besucher an allen Tagen auf die bevorstehende festliche Zeit einstimmen. "Das Weihnachtskarussell und weihnachtliche Bastelaktionen werden die Augen unserer Kleinsten zum Leuchten bringen", ist sich der Bürgermeister sicher.

Das Programm im Überblick:

Freitag, 25. November:

> von 18 bis 19 Uhr: auf der Bühne auf dem Schlossplatz offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch Bürgermeister Stefan Grimm, musikalische Umrahmung durch die Musikkapelle Bretzingen, Nikolaus und Knecht Ruprecht besuchen den Weihnachtsmarkt und beschenken die Kinder;

> von 18 bis 21 Uhr: Kinderkarussell auf dem Schlossplatz und Bastelarbeiten für Kinder und Kinderschminken am Stand der Bundeswehr Hardheim auf dem Schlossplatz

> von 19.45 bis 20.45 Uhr: musikalische Unterhaltung mit Moritz Weniger auf der Bühne auf dem Schlossplatz.

Samstag, 26. November:

> von 15 bis 21 Uhr: Kinderkarussell auf dem ...