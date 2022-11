Gundelsheim. (rü) Mit dem neuen Motto "Heiße Rhythmen mit Hellau, so feiern wir beim GCV", begrüßte Präsident Hans-Peter Bechthold weit über 200 närrische Gäste auf dem Rathausvorplatz der Deutschordenstadt. Im Besonderen Bürgermeisterin Heike Schokatz, das Prinzenpaar der Kampagne 2019/2020, die beiden Präsidenten des Landesverbandes Württembergischer Karnevalvereine Jürgen Hügel und Ute Schwarz, die GCV Ehrensenatoren und Senatoren, die Sponsoren und Medienvertreter sowie Ina Beck vom SWR Studio Heilbronn.

Voller Spannung wartete man auf das neue Prinzenpaar, deren Namen traditionell nur dem langjährigen Sitzungspräsidenten und Ehrensenator Wolfgang Riedle bekannt war. Pünktlich um 11.11 Uhr fuhr ein weißes Cabrio vor, dem unter tosendem Applaus das neue Prinzenpaar entstieg: die Tollitäten Prinz Uwe III. vom swingenden Saxofon sowie Prinzessin Heike I. Edle von Schlappenstein. Längst hatte da auch schon das "Kuhbergecho" unter Leitung von Sonja Rauschdorf den musikalischen Part übernommen.

Es folgte die Begrüßungsrede von Bürgermeisterin Heike Schokatz, die doch etwas verärgert wirkte, musste sie doch den Rathausschlüssel an das Prinzenpaar übergeben. Im Anschluss gab es einen riesen Block an Ehrungen seitens des GCV sowie des Landesverbandes. Nadeln in Silber und Gold mit Urkunden bis hin zum Großkreuz am Band sowie dem Hirsch am Goldenen Vlies, der höchsten Auszeichnung, die der Landesverband zu vergeben hat. Und nicht zuletzt auch der Jahresorden an die Aktiven sowie verdiente Mitglieder und Sponsoren.

Ein abschließendes Highlight galt es noch aufzulösen, denn die Distelhäuser Brauerei hatte mit dem GCV gewettet, dass dieser keine 200 Menschen dazu bringt, dem Start in die fünfte Jahreszeit beizuwohnen. Doch wie schon zu lesen, hatte der GCV diese Wette ganz klar für sich entschieden und durfte feierlich einen Wertgutschein für 111 Liter Bier entgegennehmen.

Präsident Hans-Peter Bechthold gratulierte nochmals allen Geehrten, wünschte dem neuen Prinzenpaar alles Gute sowie eine tolle und erfolgreiche Kampagne, bedankte sich beim närrischen, kostümierten Publikum und schloss am frühen Nachmittag den offiziellen Teil. Begleitet mit toller Fasnetmusik, Polonaisen und Tanz verbrachte man noch einige vergnügte Stunden zusammen. Zur ersten Prunksitzung am 21. Januar wurden selbstredend alle eingeladen.