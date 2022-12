Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro – in einer ersten Meldung bezifferten die Beamten die Schadenshöhe noch mit rund 200.000 Euro. Doch ob es dabei bleibt, ist noch offen. Denn noch immer ist unklar, ob die rund 450 Tonnen Weizen mit einem Wert von rund 200.000 Euro, die in den Silos gelagert werden, noch brauchbar sind. "Wir haben in den Silos eine Temperaturmessanlage installiert. Bis 20 Uhr hat diese keine Veränderung angezeigt", erklärte Steffen Buchholz, ...

Obwohl nach rund 45 Minuten "Feuer schwarz" gemeldet werden konnte und der Hauptbrand gelöscht wurde, war der Einsatz zumindest für die Gemminger Wehr am Samstagmorgen noch nicht beendet. So wurde eine Brandwache eingerichtet. Und mit einem Bagger wurden verbrannte Teile auseinandergezogen, um auch die letzten Glutnester zu löschen.

Noch in der Nacht konnte die Deutsche Bahn ihren Verkehr wieder aufnehmen. Auch, weil die Gemeinde schnell handelte. Nachdem ein Statiker des THW den historischen Bahnschuppen als "stark einsturzgefährdet" einstufte und sowohl Bahntrasse als auch Fußgängerweg und Bahnhofsgebäude in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, engagierte Wolf noch am Abend ein Abbruchunternehmen, dass die einsturzgefährdeten Teile abriss.

Gemmingen. Der Brand des historischen Bahnschuppens am Gemminger Bahnhof sorgte am Freitagabend für ein Großaufgebot der Feuerwehr. Gegen 17 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Heilbronn zunächst der Brand eines Getreidesilos in der Bahnhofstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich für die Rettungskräfte heraus, dass die dortige denkmalgeschützte Bahnhofshütte in Vollbrand geraten war. Ein Übergreifen des Feuers auf die sich daneben befindlichen Getreidesilos der Agroa Raiffeisen eG – das ehemalige Kraichgau-Raiffeisen-Zentrum – konnte verhindert werden. Ein Silo wurde durch die Hitze beschädigt und mussten zwischenzeitlich von der Feuerwehr mit Wasser gekühlt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Von Falk-Stéphane Dezort

Insgesamt waren mehr als 140 Kräfte der Feuerwehren aus Gemmingen, Brackenheim, Eppingen, Lauffen, Neckarsulm und Heilbronn sowie die Bundespolizei und der Rettungsdienst vor Ort. Ebenfalls im Einsatz waren auch der Kreisbrandmeister, das THW und die Deutsche Bahn. Letztere musste wegen des Einsatzes ihren Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Eppingen und Stetten am Heuchelberg vorübergehend einstellen, da das Brandgeschehen nur vier Meter von der Bahntrasse samt Oberleitung entfernt war. "Das hat die Löscharbeiten erschwert, denn auf den Oberleitungen war Strom. Das musste erst einmal geerdet werden", erklärte Gemmingens Bürgermeister Timo Wolf im Gespräch mit der RNZ.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro – in einer ersten Meldung bezifferten die Beamten die Schadenshöhe noch mit rund 200.000 Euro. Doch ob es dabei bleibt, ist noch offen. Denn noch immer ist unklar, ob die rund 450 Tonnen Weizen mit einem Wert von rund 200.000 Euro, die in den Silos gelagert werden, noch brauchbar sind. "Wir haben in den Silos eine Temperaturmessanlage installiert. Bis 20 Uhr hat diese keine Veränderung angezeigt", erklärte Steffen Buchholz, Geschäftsführer der Raiffeisen eG, am Samstagmorgen auf Nachfrage der RNZ. "In den nächsten 24 Stunden wird halbstündlich gemessen." Sollte sich die Temperatur erhöhen und Hinweise darauf geben, dass in den Getreidesilos ein Schwelbrand entstanden ist, würde das Weizen auf die Straße geleert werden, führte Buchholz weiter aus.

Es wäre nicht das erste Mal, dass das Unternehmen einen solchen Schaden hinnehmen müsste. Im September 2020 kam es in einem Silo in Flinsbach, einem Ortsteil von Helmstadt-Bargen, zu einem Brand. Damals war das komplette gelagerte Mais Sondermüll. Der Schaden belief sich auf mehr als 400.000 Euro. Doch so schlimm sieht es laut Buchholz in Gemmingen nicht aus. Am Montag wolle man schauen, inwieweit das Weizen bei den Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen wurde und eventuell durchnässt ist. "Wenn es verklumpt ist, müssen wir das Silo leeren", sagt Buchholz. Denn je länger man warte, desto schwieriger werde es.

Die Brandursache war auch am Samstagmorgen noch unklar. Eine Brandstiftung kann allerdings nicht ausgeschlossen werden. Anwohner berichteten von spielenden Kindern am Bahnhäuschen kurz bevor der Schuppen in Flammen stand. Ein anderer Mann habe einen lauten Knall "ähnlich wie eine Feuerwerkbatterie" gehört.

Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07262 / 60950 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Update: Samstag, 31. Dezember 2022, 11.34 Uhr

Historischer Bahnschuppen brannte aus

Gemmingen. Erst lautes Sirenengeheul, dann Martinshorn und massig Blaulicht: Eine tiefschwarze Rauchwolke und Brandgeruch machen sich am frühen Freitagabend über der idyllischen Kraichgaugemeinde breit. Im Radio werden die Anwohner in Gemmingen, Eppingen-Richen und Kirchardt-Berwangen dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und die Lüftung auszuschalten.

Grund dafür war ein Großeinsatz der Feuerwehr am Gemminger Bahnhof. Dort hatte der historische Bahnschuppen am Abend Feuer gefangen und brannte vollständig aus.

Zahlreiche Einsatzkräfte wurden alarmiert, um den Brand schnell zu löschen und ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Denn nur wenige Meter neben dem von der Gemeinde als Lagerhalle genutzten Holzgebäude stehen zwei Silos der Agroa Raiffeisen eG – dem ehemaligen Kraichgau-Raiffeisenzentrum.

Zum Einsatzort kam mit Stephan Buchholz auch einer der drei Geschäftsführer des Unternehmens, der mit sorgenvollen Blicken die Arbeiten der Feuerwehr beobachtete. Neben dem Löschen der Lagerhalle kümmerte sich die Feuerwehr auch um die Kühlung der Silos.

Rund 450 Tonnen Weizen lagern Buchholz zufolge in den Silos mit einem Mantel aus Stahlblech. Den Wert des Inhalts schätzt er auf gut 200.000 Euro. Ob das Getreide noch nutzbar ist, konnte der Geschäftsführer nicht sagen. Denn zu Redaktionsschluss wusste man noch nicht, ob sich im Inneren aufgrund der großen Hitze ein Schwelbrand entwickelt hat.

Um das herauszufinden und auch alle Glutnester zu finden, nahm eine Drohne Wärmebilder auf. "Es schien so, als habe der Lack des Silos zwischenzeitlich gebrannt", sagte Buchholz.

Wenn das zutrifft, würde sich die Schadenssumme nochmals deutlich erhöhen. Denn dann wäre wohl die Statik der Silos nicht mehr gegeben und die Silos müssten komplett erneuert werden. "Aber danach sieht es im Moment nicht aus", erklärte Buchholz.

Bürgermeister Timo Wolf war ebenfalls an den Einsatzort gekommen. Er schätzte den Schaden an der denkmalgeschützten Lagerhalle vorerst auf rund 100.000 Euro. Im Inneren des Gebäudes, dessen Eigentümer die Gemeinde ist, lagerten Wolf zufolge Ausrüstung vom Bauhof, ein Teil der Beleuchtung des Parkfests, Ersatzlampen für die Straßenbeleuchtung und Düngemittel für den Sportplatz.

Derweil spekulieren Anwohner und Bürger über die Brandursache. Kurz bevor die Sirenen aufheulten, habe man einen lauten Knall gehört. "Ähnlich wie bei einer Feuerwerksbatterie", erzählt ein Anwohner. Kurz darauf sei eine tiefschwarze Rauchsäule zu sehen gewesen.

Dass der unsachgemäße Umgang mit Feuerwerkskörpern für den Brand verantwortlich sein kann, wurde am Abend auch von offizieller Seite nicht ausgeschlossen. Da der Brand offenbar zwischen Bahnlinie und Lagerhalle ausgebrochen ist, sei dies sogar durchaus realistisch, hieß es aus Feuerwehrkreisen. Die Ermittlungen dazu dauern jedoch an.

Neben den Feuerwehren aus Gemmingen und Eppingen waren am Abend auch Kräfte aus Neckarsulm, Heilbronn und Brackenheim im Einsatz. Ebenfalls vor Ort war auch die mobile Einsatzleitung des Landkreises Heilbronn sowie der Umweltschutzzug der Feuerwehr aus Lauffen.

Update: Freitag, 30. Dezember 2022, 19.39 Uhr