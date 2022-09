Von Jutta Biener-Drews

Eberbach/Hirschhorn. Ob Museumsgäste nach den vergangenen Corona-Wintern in diesem Jahr erneut vor verschlossenen Türen bleiben, weil Energie- und Heizkosten für Kultureinrichtungen unerschwinglich hoch werden, ist eine Frage, die gegenwärtig nicht nur kleine, sondern auch die ganz großen Häuser im Lande umtreibt. Entschieden ist sie noch nicht. Aber dass die Energiekrise bestimmt nicht vor unseren Museumstüren Halt machen wird, scheint sicher. "Die Lage ist dramatisch", lässt sich Kulturstaatsministerin Claudia Roth vernehmen.

Wie wirken sich womöglich ungeheizte Räume in der kalten Jahreszeit auf die Besucherzahlen aus? Wie auf die Exponate an Wänden und in Vitrinen? Ist vielleicht sogar eine komplette Schließung ihrer Häuser zu befürchten? Wir haben bei den Museumsvereinsspitzen in Eberbach und Hirschhorn nachgefragt.

Aloisia Sauer, Vorsitzende des Freundeskreises Langbeinsche Sammlung und Heimatmuseum in Hirschhorn, sieht für die Räume im Alleeweg augenblicklich noch keinen Grund zur Besorgnis. "Wir haben im Langbein-Museum nie so warm geheizt. Wir haben auch keine Aufenthaltsräume. Die Besucher schauen sich die Ausstellungsstücke deshalb immer in voller Montur an", so Sauer. Außerdem arbeite im Erdgeschoss des Hauses die Touristen-Information. Im Blick auf den am 1. Dezember bevorstehenden Wechsel auf dem Bürgermeistersessel der Stadt müsse die weitere Entwicklung der Einrichtung gleichwohl abgewartet werden.

Der Winter ist noch weit, aber er wirft auch im städtischen Museum am Alten Markt Schatten voraus. Im Bild (v.l.) Sigrun Paas-Zeidler, Gerhard Rohr, Ute Moll, Edeltraud Silberzahn und Christa Haas. Foto: jbd

Am Alten Markt in Eberbach sehen sich Dr. Sigrun Paas-Zeidler und Professor Dr. Gerhard Rohr diesem Problem mit gebundenen Händen entgegengehen. "Die Entscheidung, ob – auch unabhängig von der dann herrschenden Corona-Infektionslage – das Museum geschlossen wird oder nicht, liegt bei der Stadt. Wir setzen deren Beschlüsse um". Allerdings dürfe das Museumsgut auf keinen Fall kaputt gehen, betonen beide.

Sigrun Paas-Zeidler sieht vor allem für die Bilder im Bestand nicht so sehr eine runtergedrehte Heizung, als die infolgedessen erhöhte Luftfeuchtigkeit als problematisch. "Bilder haben auch in feuchten und kalten Kirchen jahrhundertelang überdauert". Bei niedriger Raumtemperatur müssten dann aber Entfeuchter aufgestellt werden. Zumal Besucher, die beim Gang durch die Räume ihre Wintersachen anlassen müssen, zusätzlich Feuchtigkeit ins Museum tragen. "Wenn es hart auf hart kommt, müssten die Bilder in Folie eingewickelt und in einem klimatisch stabilen Raum untergebracht ...