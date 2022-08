Für Stimmung wollen an allen fünf Tagen verschiedene Musikgruppen in den drei Zelten – Festzelt, Mostzelt und Cha-Cha – sorgen. Damit die Kleinen in dem ganzen Trubel den Eltern nicht verloren gehen, gibt es wieder den "Kinderfinder". Die Armbänder werden im Marktbüro ausgegeben. Als Souvenir gibt es in diesem Jahr den zweiten von drei Teilen des Werbemotivs des ersten Eberbacher Kuckucksmarkts, der Pin ist limitiert auf 500 Stück. Er ist zum Preis von zwei Euro im Marktbüro oder vorab bei der ...

Erst letzte Woche sei die Planung abgeschlossen worden, informierte Soldner. Alle großen Plätze seien voll. Das Nostalgie-Riesenrad wird es in diesem Jahr nicht geben, weil der Motor kaputt ist. Des einen Pech, ist in dem Fall des anderen Glück. Auf eine Anzeige meldete sich die Firma Göbel aus Worms. So wird sich gegenüber dem Festzelt nach 14 Jahren erstmals wieder ein Riesenrad auf dem Kuckucksmarkt drehen. Daneben gibt es noch sieben weitere Fahrgeschäfte wie den Musikexpress "Starlight oder "The Shake". Für die Jüngeren gibt es die Kinderwelt, die Kinderachterbahn "Crazy Jungle" oder den Babyflug "Kindertraum. Fehlen darf natürlich nicht der Autoscooter.

Drei Zelte, fünf Ausschankbetriebe, acht Fahr- und Laufgeschäfte, zwölf Eis- und Süßwarenstände, vierzehn Imbissbetriebe, neun Spiele- oder Verlosungsstände sowie rund fünfzig Händler und Aussteller warten auf dem rund 22.000 Quadratmeter großen Festgelände auf möglichst viele Besucher. Dabei wurde versucht, so gut wie möglich jene Schausteller zu berücksichtigen, die 2020 oder 2021 bei den letztlich wegen der Corona-Pandemie abgesagten Veranstaltungen gekommen wären, so KTS-Leiter Tobias Soldner. Dies sei aber nicht immer möglich gewesen, auch bei den Schaustellern und Händlern hätte Corona Spuren hinterlassen. Angestammte Geschäfts hätten zum Teil aufgegeben, so dass deutlich weniger unterwegs seien.

Eberbach. Es war für Bürgermeister Peter Reichert ein besonderer Pressetermin am gestrigen Nachmittag im Rathaus. Nach zwei Jahren Pause wird es vom 26. bis 30. August endlich den 85. Eberbacher Kuckucksmarkt geben. Mit über 100 Schaustellern und Händlern wird er wieder ein Anziehungspunkt für viele Besucher aus Nah und Fern sein. Optischer Anziehungspunkt wird das 35 Meter hohe "Colossus" mit seinen 26 Gondeln sein. Zum ersten Mal seit 2008 gibt es wieder ein Riesenrad auf dem Festgelände in der Au.

Von Peter Bayer

Eberbach. Es war für Bürgermeister Peter Reichert ein besonderer Pressetermin am gestrigen Nachmittag im Rathaus. Nach zwei Jahren Pause wird es vom 26. bis 30. August endlich den 85. Eberbacher Kuckucksmarkt geben. Mit über 100 Schaustellern und Händlern wird er wieder ein Anziehungspunkt für viele Besucher aus Nah und Fern sein. Optischer Anziehungspunkt wird das 35 Meter hohe "Colossus" mit seinen 26 Gondeln sein. Zum ersten Mal seit 2008 gibt es wieder ein Riesenrad auf dem Festgelände in der Au.

Drei Zelte, fünf Ausschankbetriebe, acht Fahr- und Laufgeschäfte, zwölf Eis- und Süßwarenstände, vierzehn Imbissbetriebe, neun Spiele- oder Verlosungsstände sowie rund fünfzig Händler und Aussteller warten auf dem rund 22.000 Quadratmeter großen Festgelände auf möglichst viele Besucher. Dabei wurde versucht, so gut wie möglich jene Schausteller zu berücksichtigen, die 2020 oder 2021 bei den letztlich wegen der Corona-Pandemie abgesagten Veranstaltungen gekommen wären, so KTS-Leiter Tobias Soldner. Dies sei aber nicht immer möglich gewesen, auch bei den Schaustellern und Händlern hätte Corona Spuren hinterlassen. Angestammte Geschäfts hätten zum Teil aufgegeben, so dass deutlich weniger unterwegs seien.

Erst letzte Woche sei die Planung abgeschlossen worden, informierte Soldner. Alle großen Plätze seien voll. Das Nostalgie-Riesenrad wird es in diesem Jahr nicht geben, weil der Motor kaputt ist. Des einen Pech, ist in dem Fall des anderen Glück. Auf eine Anzeige meldete sich die Firma Göbel aus Worms. So wird sich gegenüber dem Festzelt nach 14 Jahren erstmals wieder ein Riesenrad auf dem Kuckucksmarkt drehen. Daneben gibt es noch sieben weitere Fahrgeschäfte wie den Musikexpress "Starlight oder "The Shake". Für die Jüngeren gibt es die Kinderwelt, die Kinderachterbahn "Crazy Jungle" oder den Babyflug "Kindertraum. Fehlen darf natürlich nicht der Autoscooter.

Für Stimmung wollen an allen fünf Tagen verschiedene Musikgruppen in den drei Zelten – Festzelt, Mostzelt und Cha-Cha – sorgen. Damit die Kleinen in dem ganzen Trubel den Eltern nicht verloren gehen, gibt es wieder den "Kinderfinder". Die Armbänder werden im Marktbüro ausgegeben. Als Souvenir gibt es in diesem Jahr den zweiten von drei Teilen des Werbemotivs des ersten Eberbacher Kuckucksmarkts, der Pin ist limitiert auf 500 Stück. Er ist zum Preis von zwei Euro im Marktbüro oder vorab bei der Tourist-Info erhältlich.

Das große Eberbacher Volksfest beginnt am Freitag, 26. August, mit einem Familiennachmittag. Von 15 bis 19 Uhr bieten viele Fahrgeschäfte vergünstigte Fahrpreise, Spielstände locken mit Sonderaktionen und bei manchen Händlern winken attraktive Schnäppchen. Um 18 Uhr eröffnet Bürgermeister Peter Reichert mit dem traditionellen Fassanstich den 85. Kuckucksmarkt. Die ersten 1000 Besucher können sich über einen Gutschein für ein Freigetränk freuen.

Am Montag ist der "Tag der Betriebe", um 14.30 Uhr beginnt das Kinderfest im Stadion in der Au, um 19 Uhr steigt im Mostzelt Lungos Karaoke Party mit DJ Miron G. Der Dienstag beginnt mit der Fleckviehrinderschau, bei der sich Landwirte aus der Umgebung treffen, um die besten Rindviecher auszeichnen zu lassen. Von 12 bis 16 Uhr gibt es den Seniorennachmittag im Festzelt. Das Brillant-Höhenfeuerwerk läutet um 22 Uhr dann so langsam das Ende des 85. Kuckucksmarkts ein.

Um bequem zum Festgelände und wieder zurück zu kommen, richten die Stadtwerke Sonderbusfahrten ein, wobei das 9 Euro-Ticket anerkannt wird. Während für das Ruftaxi nach Waldbrunn eine Haltestelle am Festgelände eingerichtet wird, gibt es die Buslinie von und nach Schönbrunn wegen Krankenstand und Personalnot voraussichtlich nicht.

Eine besondere Aktion kündigte Roland Brandt von der Brauerei Distelhäuser an. Bei zehn Getränkefachhändlern ringsum werden jeweils zehn Weißwurstfrühstücke am Sonntag für zwei Personen verlost.