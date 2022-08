Von Moritz Bayer

Eberbach. Sonntag, 11 Uhr: Ein gemütlicher Rundgang erscheint mir als Eberbacher Neuling angesichts von angenehmen 24 Grad optimal als Einstieg. Frühschoppen steht auf dem Programm, also geht es nach kurzer Stärkung mit Feuerwurst Richtung Mostzelt und Festzelt. Dort ist jeweils noch gar nicht allzu viel los, aber das hat Gründe, wie ich erfahre: Auf dem Eberbacher Kuckucksmarkt kann man gut, lange und ausgelassen feiern — soweit noch keine neue Erkenntnis.

Aber am Samstag war selbst für partyerprobte Eberbacher die Hölle im positiven Sinne los. Chefplaner Tobias Soldner bringt es auf den Punkt: "Die Hütte hat gebrannt." So sehr, dass der traditionelle sonntägliche Frühschoppen eben etwas länger als gewöhnlich braucht, um richtig in Schwung zu kommen. Letzten Endes funktioniert aber auch das, und für den ein oder anderen heißt es dann eben nach längerer Pause: Weiter geht’s!

Die Musik ist schon zu hören, deutlich bevor man ihn sieht: Unverdrossen steht Werner Schifferdecker am E-Piano und lässt Klassiker wie "Ich war noch niemals in New York" durchs Mostzelt ertönen. Sitzplätze gibt es noch etwa die Hälfte, lange anstehen muss hier auch niemand. "Ein bisschen mehr Betrieb hätten wir uns bisher erhofft, aber der Frühschoppen läuft ordentlich", erklärt Markus Scheurich, Vizepräsident der veranstaltenden KG Kuckuck. Die Erklärung hat er auch direkt parat: "Gestern hat das Festzelt mit Barbed Wire schon einen Volltreffer gelandet, das hat die Leute einfach extrem angezogen."

Der Frühschoppen brachte auch am Sonntag schnell Stimmung ins große Festzelt. Die Band stand zeitweise motivierend geschlossen auf den Beinen. Foto: Moritz Bayer

Dass es noch relativ ruhig ist, kommt andererseits auch manchen Besuchern zugute: "Wir wollen das gar nicht so laut, so grade ist total super", erklärt Hilde Inning. Die Rentnerin kommt mit ihrem Mann nicht selbst aus Eberbach, aber plant einen Besuch fast jedes Jahr mit ein, wenn es geht. Zwischen den Liedern spendet sie kräftig Applaus, Schifferdecker bedankt sich und nickt uns zu.

Das Publikum musste nach diesem Samstag vielleicht wirklich nur etwas länger ausschlafen, denn zwischen halb zwölf und zwölf füllen sich die Zelte schneller, als mein Radler sich leert. Die Trachtenkapelle Mückenloch heizt im großen Festzelt ein und kitzelt mit den Mitmachliedern "Rock mi" die Leute endgültig wach. Meine neuen Sitznachbarn Patrick, Thomas und Jana sind hoch motiviert dabei — das macht durstig. Schön finde ich, genau wie die Drei, dass die Gläser hier keinen Pfand kosten. Dafür wird am Ein- und Ausgang des Kuckucksmarktes auf Gläser kontrolliert.

Für mehr Frischluft musste man einen Platz im Biergarten erkämpfen, was Samstagabend alles andere als eine leichte Aufgabe war. Foto: Stefan Weindl

Um halb eins müsste man sich umschauen, um ...