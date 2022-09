Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Fast alle Anfragen und Anträge zu Bauvorhaben, die der Bauausschuss am Montag auf der Tagesordnung hatte, wurden anstandslos befürwortet. Nur in zwei Fällen senkten sich die Daumen. So stimmte das Gremium einem in der Neckarhälde geplanten Einfamilienhaus nicht zu und folgte darin dem städtischen Antrag. Einem Bauherrn in der Tilsiter