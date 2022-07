Von Moritz Bayer

Eberbach. Dominant steht sie im Blickfeld des Bahnhofsvorplatzes, Klemens Bernecker von der Stadt Eberbach nennt sie liebevoll den "letzten Mohikaner": Die gut 25 Meter hohe Platane ist ein Eberbacher Urgewächs – im wahrsten Sinne des Wortes: Stolze 144 Jahre hat sie auf dem Buckel.

Neben der jährlichen Inspektion auf Krankheiten wie Pilzbefall wurden gestern auch die Kronensicherung erneuert, also die Seile ausgetauscht, welche weit ausladende Äste vor plötzlichem Herunterfallen schützen sollen. Bei einem Baum solcher Ausmaße nötig, denn Befall beispielsweise des Massaria-Pilzes kann die Platane schwächen. Auch dicke Äste würden so bei starken Winden abbrechen können. Ein einziges der dieses Jahr lilanen Seile (die Farbe ist ein Zeichen für die Haltbarkeit, acht Jahre Garantie ist gewährleistet) hält bis zu acht Tonnen aus. Sicher ist sicher.

Von der Hebebühne hat Sebastian Pilz einen guten Einblick. Foto: Moritz Bayer

Sebastian Pilz von der Firma Baumbraun kennt sich aus und weiß um die Tücke des Massaria: "Das sieht man teils von unten gar nicht, oben auf den Ästen kann er aber sitzen." Also geht es mit der Hebebühne flugs hoch ins Geäst. Dort werden dann befallene Teile weggeschnitten, der Platz rund um den Baum ist den Tag über abgesperrt. Die Fülle an Material auf dem Boden erstaunt und gibt einen Einblick in das Volumen des Baumes, von "Außen" betrachtet scheint nichts zu fehlen.

Die Schnitte sind für die Platane dank enormer Selbstheilungskräfte kein Problem: "Die kann einiges ab, wenn man sie nur lässt.". Zum "Lassen" gehört Platz zum Atmen und nicht zu viel Versiegelung, da lag in den letzten Jahren auch das Problem: Der gepflasterte Boden reicht mittlerweile zu nah an den mächtigen Baum. So kann die Platane nicht genug Wasser ziehen, täglich verdunstet sie etwa 500 bis 600 Liter Flüssigkeit.

Das soll nun über eine stellenweise Entsiegelung rund um den Stamm für die Zukunft besser gewährleistet sein. Bei der Kontrolle nächstes Jahr sieht man dann schon die hoffentlich positiven Ergebnisse. "So lange ich da bin, werde ich alles tun, dass es der Baum genauso ist", hat die Platane in Bernecker einen eifrigen Unterstützer. Wenn sie gesund bleibt, wird sie ihn sogar klar überdauern – 350 Jahre kann eine Platane werden. Wenn man sie nur lässt ...