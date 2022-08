Eberbach. (by) Fünf Tage Kuckucksmarkt, das heißt auch vom 26. bis 30. August in drei Zelten Musik, Musik, Musik. Dabei wurde auf eine gute Mischung geachtet, um möglichst für jeden Geschmack etwas anzubieten.

Am Freitag spielen im Festzelt nach der Eröffnung um 18 Uhr durch Bürgermeister Peter Reichert "Die Rodensteiner" aus Fränkisch-Crumbach, bekannt aus dem ZDF Fernsehgarten. Im Mostzelt unterhält "Stefan Schirmer" ab 19 Uhr die Besucher und im Cha-Cha Zelt steigt dort mit DJ Tommy, Braunbär und Captain Carlos um 20.30 Uhr die "Mallorca Party Deluxe".

Am Samstag geht es im großen Festzelt ab 11 Uhr zünftig los mit der "Sunshine-Music-Band". Ab 21 Uhr startet auf der Bühne des großen Festzeltes die bekannte Partyband "Xtreme" durch. Im Mostzelt ist "Werner Schifferdecker" ab 19 Uhr für Unterhaltungsmusik zuständig. Unter dem Motto "Back to the roots – Lasst uns die Zeit zurückdrehen" steht die "90er & 2000er Party" mit DJ Chris ab 20.30 Uhr im Cha-Cha Zelt.

Am Sonntag startet das Programm mit einem musikalischen Frühschoppen der "Trachtenkapelle Mückenloch" im großen Festzelt. Ebenfalls zum Frühschoppen ab 11 Uhr spielt "Werner Schifferdecker" im Mostzelt und setzt ab 19 Uhr das musikalische Unterhaltungsprogramm der KG Kuckuck fort. Ab 18 Uhr ist Partyspaß und gute Laune im großen Festzelt mit der Band "Let´s go!" angesagt.

Am Montag spielt ab 12 Uhr die "Sunshine-Music-Band" zum Tag der Betriebe im Festzelt und setzt ab 18 Uhr das Unterhaltungsprogramm fort, während im Mostzelt ab 19 Uhr "Lungo’s Karaoke Party" feat. DJ Miron G. steigt. Das Cha-Cha Zelt lockt an diesem Abend mit allerlei Specials und gibt mit der "Black & White Party" mit DJ Chris ab 20.30 Uhr noch einmal Vollgas.

Am Dienstag findet im großen Festzelt der Senioren-Nachmittag statt. Von 12 bis circa 16 Uhr werden die Senioren mit beschwingter Musik des "Seniorenblasorchesters Bad Friedrichshall" unterhalten. Um 19 Uhr setzen "Die Steinsberger" den Schlusspunkt im großen Festzelt. Zum Schluss bedankt sich Cha-Cha Zelt Betreiber Dominik Reschling mit der "Cha-Cha Closing Party" bei all seinen Gästen. DJ Chris will zum Ausklang nochmals das Zelt zum rocken bringen.