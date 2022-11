Eberbach. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause findet jetzt am ersten Adventswochenende wieder der Eberbacher Weihnachtsmarkt auf dem Neuen Markt statt. Vom 25. bis 27. November soll der Platz mit zwanzig Hütten in ein kleines Weihnachtsdorf verwandelt werden, das seinen Besuchern viel Abwechslung verspricht und dazu einlädt, so manches handgefertigte Weihnachtsgeschenk mit nach Hause zu nehmen. Zum Schmausen werden neben Klassikern wie Bratwurst, Steak und Crêpes Wild-Spezialitäten, Gulaschsuppe, Käsespätzle, Schupfnudeln und anderes mehr angeboten. Weihnachtliche Klänge in Verbindung mit Glühweinduft sollen den Neuen Markt in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. An allen drei Tagen wird sich für die Kleinen ein Kinderkarussell drehen.

Der Eberbacher Weihnachtsmarkt wird am Freitag, 25. November, um 16 Uhr öffnen und damit unter anderem Berufstätigen die Möglichkeit bieten, sich nach Feierabend mit Kollegen zu einer Tasse Glühwein oder Punsch zu treffen. Ab 17.30 Uhr wird der MGV Liederkranz auf der Bühne die Besucher unterhalten und gegen 19 Uhr wird Bürgermeister Peter Reichert als Schirmherr mit einem Grußwort den Markt offiziell eröffnen. Seine Rede wird umrahmt vom Posaunenchor Eberbach. Um 20 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung durch "Jens & Günther", die mit Gitarre und Schlagzeug auftreten. Marktende ist gegen 21 Uhr.

Am Samstag, 26. November, öffnet der Markt um 10 Uhr seine Pforten. Wie schon in den vergangenen Jahren, wird das Christkind gegen 12.30 Uhr eine kleine Ansprache halten, begleitet vom Posaunenchor Eberbach. Der Nikolaus hat sich ebenfalls angekündigt und wird den Kindern den Besuch des Weihnachtsmarktes versüßen. Die Verkaufsstände sind auch an diesem Tag bis 21 Uhr geöffnet.

Am Sonntag, 27. November, lädt der Markt seine Besucher ab 11 Uhr zu Glühwein und Gebäck ein. Um 14 Uhr zeigen nochmals "Jens & Günther" mit Gitarre und Schlagwerk ihr Können. Ab 14 Uhr geht es weiter mit einem Auftritt des Kinderchors der Herz-Jesu-Gemeinde Neckarsteinach, gefolgt von einem kleinen Konzert der Band "Annoying Day" von der Musikschule Eberbach. Die Stadt verspricht damit einen zusätzlichen Höhepunkt des diesjährigen Weihnachtsmarktes, bevor dieser gegen 18 Uhr zu Ende gehen wird.