Ein klares Nein zum aus ihrer Sicht unveränderten Projekt kam auch von Rolf Schieck (SPD) und von Michael Schulz (CDU). Es räche sich, dass zum zweiten Mal keine planungsrechtliche Grundlage geschaffen wurde, bekräftigte für die AGL Lothar Jost die Ablehnung des Vorhabens auch in der aktuellen Version. Dass das Gebäude zu nah am Wald liegen soll, lehnte Jost auch im Blick auf möglichen Steinschlag und ein persönliches Risiko für die Waldarbeiter ab. Die Haftung für schwere Unfälle bleibe dann bei der Stadt. Dass unter Umständen hohe Kosten auf die Anwohner zukommen, wenn Am Itterberg irgendwann "dinggerecht" erschlossen werde, mit diesem Argument stimmte auch Markus Scheurich (SPD) gegen den Bau.

So bezeichnete es Michael Reinig (FWV) als "schleierhaft, wie man in einem so schmalen Sträßchen, dessen Erschließung nur durch das Ausweichen auf private Grundstücke laufen kann, überhaupt bauen kann".

Worum geht es? Das Erscheinungsbild des Gebäudes wurde im ursprünglichen Plan als zu massiv abgelehnt, vermochte den Ausschuss aber auch in der neuen Version mit einem mittig gesetzten Aufzugschacht nicht zu überzeugen. Auf die von der Stadtförsterei als kritisch, weil gefährlich bewertete Unterschreitung des vorgeschriebenen 30-Meter-Waldabstands und auf die Frage der Erschließung des in einem dort endenden Sträßchen gelegenen Grundstücks hat die Verwaltung mit Zusatzvereinbarungen reagiert und will sich mit einer Haftungsverzichterklärung des Bauherrn absichern. Außerdem soll diesem die Übernahme der Pflegekosten in den angrenzenden Waldflächen aufgebrummt werden. Aus Sicht der meisten Ausschussmitglieder sind die grundsätzlichen Probleme damit aber nicht gelöst.

Eberbach. Erneut senkte der Bauausschuss jetzt den Daumen über einem ganz am Ende der Straße Am Itterberg geplanten Vorhaben: dem Neubau eines terrassierten Doppelhauses mit sechs Wohneinheiten. Obwohl sich die Stadtverwaltung angesichts einer nicht nur in optischer Hinsicht geänderten Planvorlage auf den Standpunkt stellte, alle bisherigen Einwände und Bedenken gegen das Projekt durch Zusatzvereinbarungen mit dem Bauherrn entkräften zu können, sah dies eine deutliche Mehrheit von 10 zu 2 Gemeinderäten anders. Tatsächlich, so der Tenor, habe sich an der zuletzt 2021 abschlägig beschiedenen Ausgangslage nichts verändert, und trotz diverser Befreiungen sei die Stadt haftungsrechtlich auch nicht aus dem Schneider.

Von Jutta Biener-Drews

Bürgermeister Peter Reichert stellte klar, dass die Stadt aus planungsrechtlicher Sicht – "und nur darüber haben wir zu urteilen" – dem Bauvorhaben zustimmen müsse. Die Voraussetzungen dazu seien gegeben. Zur angezweifelten Erschließungsfähigkeit des Grundstücks erklärte Bauamtsleiter Detlef Kermbach, "Erschließung heißt, es muss erreichbar sein, notfalls über einen Fußweg". Die Kosten dafür trage der Bauherr. Was Peter Wessely (FWV) an einen Feuerwehreinsatz denken ließ: "Soll da ein Fußweg reichen?" Ein endgültiger Ausbau der Straße auf lange Sicht – "vielleicht in 50 Jahren?" – ist laut Verwaltung denkbar, fest beabsichtigt sei das derzeit aber nicht.