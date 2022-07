Von Moritz Bayer

Eberbach. Bei Wind und Wetter stehen sie auf dem Dach und verrichten ihre Arbeit. Momentan sind nicht Regen oder schlechtes Wetter die Probleme – es ist die Hitze. Bei Spitzenwerten deutlich über 30 Grad ist der Job des Dachdeckers weiß Gott kein leichter und umso respektabler anzusehen. Um den Anforderungen gerecht zu werden, tun die Firmen, was sie können, wenngleich der Spielraum natürlich begrenzt ist, denn: Am Ende des Tages muss die Arbeit schlicht gemacht werden.

Jochen Sittig, Geschäftsführer von Sittig und Rein, lässt seinen Angestellten möglichst große Freiheiten: "Wenn das geht, fangen wir um 5, spätestens 6 Uhr in der Früh an und vermeiden die größte Hitze am Nachmittag somit. Eigentlich tragen bei uns alle Sonnenschutz und Hüte, wie sie es eben am besten und praktikabelsten finden. Wasser ist selbstverständlich frei und in möglichst großen Massen dauerhaft verfügbar. Wie genau sie die Arbeitszeiten und Pausen regeln, überlasse ich den Teams und Vorarbeitern. Die wissen selbst, wann eine Pause länger oder kürzer sein sollte."

Günter Müller, technischer Betriebsleiter bei der Müller Dachbau GmbH, sieht es genauso: "Wenn die Vorarbeiter merken, dass keine Leistung mehr kommt, wars das für den Tag. Das wäre weder fair gegenüber den Kunden, noch sinnvoll für die Gesundheit der Arbeiter. Früher anfangen, viel Wasser, wenn möglich, regelmäßig in den Schatten, sofern vorhanden. Viel mehr kann man nicht tun." Einige Dinge lassen sich aber bei über 30 Grad generell nicht bewerkstelligen: Arbeit mit Bitumen, Klebebahn-Arbeiten sind in einer solchen Hitze unmöglich. Ebenso könne man sich auf schwarze Ziegel nicht mal hinknien, wenn die Sonne darauf scheint.

Auch Klaus Schüssler von der gleichnamigen GmbH sieht kein generelles Entkommen vor der Hitze, nur die Möglichkeit der Schichtverlagerung: "In einem Wohngebiet ist man generell limitiert, aber beispielsweise bei Gewerbeobjekten fangen wir noch deutlich vor 6 Uhr an und arbeiten mit möglichst wenig Unterbrechungen. Länger als bis 2, 3 Uhr am Nachmittag ist bei Spitzenwerten in der Hitze einfach nicht möglich. Wenn die Sonne nicht so brennt, arbeiten wir sofort länger und gleich das aus oder arbeiten uns ins Plus vor.

Andere Maßnahmen, wie das Verschieben von Plänen oder spätere Fertigstellungen, kommt für die Eberbacher Firmen nicht infrage. In den Kalkulationen sei ohnehin genug Zeit zum Puffern eingeplant, dass einige Hitzetage die Arbeiten nicht aus den Konzepten bringen.

Problematisch würde es erst, wenn wochenlang keine Linderung einträte und man dauerhaft nicht lange genug auf den Baustellen arbeiten können. Zu rechnen sei damit aber nicht.