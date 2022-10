Kompliziert wird es immer dann, wenn etwas passiert. Für alle Fälle ist deshalb auch definiert, wer Anlieger ist: Das sind nämlich nicht nur die Eigentümer, sondern auch "Mieter und Pächter von Grundstücken, die direkt oder über eine Zufahrt oder einen Zugang an einer Straße liegen. Sind mehrere Anlieger für dieselbe Fläche verpflichtet, besteht eine gesamtschuldnerische Verantwortung. Ist für ein Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, tritt der/die Erbbauberechtigte an die Stelle des Eigentümers."

Gibt es nur auf einer Straßenseite einen Gehweg, besteht auch für die Anlieger der gegenüberliegenden Straßenseite eine Reinigungspflicht. Sie müssen sich mit dem Anlieger am Gehweg jährlich abwechseln. Auch das ist geregelt: "In den Jahren mit gerader Endziffer, also noch den Rest des Kalenderjahres 2022, sind die Personen der an dem Gehweg gelegenen Grundstücke zur Reinigung verpflichtet. In den Jahren mit ungerader Endziffer (2023, 2025 und so weiter) sind die der "anderen" Straßenseite mit der Reinigung an der Reihe", so die Stadtverwaltung.

Grundsätzlich sind Straßenanlieger dazu verpflichtet, "innerhalb der geschlossenen Ortslage die Gehwege bei Anhäufung von Schmutz, Unrat, Unkraut und Laub zu reinigen". Und: "Falls auf keiner Straßenseite Gehwege vorhanden sind, müssen entsprechende Flächen am Rande der Fahrbahn in einer Breite von mindestens einem Meter gereinigt werden."

Eberbach. (coe) Wenn im Herbst die bunten Blätter fallen, sieht das toll aus. Ihr Rascheln unter den Schritten ist wie Musik. Doch was im Park oder Wald wunderschön ist, kann auf Gehwegen beschwerlich und schlimmstenfalls gefährlich werden. Feuchtes Laub und alles darunter kann sehr rutschig sein. Wenn es jetzt auf den Straßen und in den Gassen überhandnimmt, muss es weg. Da Rücksichtnahme ein Zauberwort ist und mancher auch schlichtweg das Fegen verbummelt, weil er dafür keine Zeit hat und die Gefahr vielleicht auch gar nicht sieht, gibt es bei der Stadtverwaltung Eberbach strenge Regeln. Sie informiert nun darüber, dass – nicht nur – Eigentümer zu Schaufel und Besen greifen müssen, um vor dem Haus den Gehweg zu reinigen .

Eberbach. (coe) Wenn im Herbst die bunten Blätter fallen, sieht das toll aus. Ihr Rascheln unter den Schritten ist wie Musik. Doch was im Park oder Wald wunderschön ist, kann auf Gehwegen beschwerlich und schlimmstenfalls gefährlich werden. Feuchtes Laub und alles darunter kann sehr rutschig sein. Wenn es jetzt auf den Straßen und in den Gassen überhandnimmt, muss es weg. Da Rücksichtnahme ein Zauberwort ist und mancher auch schlichtweg das Fegen verbummelt, weil er dafür keine Zeit hat und die Gefahr vielleicht auch gar nicht sieht, gibt es bei der Stadtverwaltung Eberbach strenge Regeln. Sie informiert nun darüber, dass – nicht nur – Eigentümer zu Schaufel und Besen greifen müssen, um vor dem Haus den Gehweg zu reinigen.

Grundsätzlich sind Straßenanlieger dazu verpflichtet, "innerhalb der geschlossenen Ortslage die Gehwege bei Anhäufung von Schmutz, Unrat, Unkraut und Laub zu reinigen". Und: "Falls auf keiner Straßenseite Gehwege vorhanden sind, müssen entsprechende Flächen am Rande der Fahrbahn in einer Breite von mindestens einem Meter gereinigt werden."

Gibt es nur auf einer Straßenseite einen Gehweg, besteht auch für die Anlieger der gegenüberliegenden Straßenseite eine Reinigungspflicht. Sie müssen sich mit dem Anlieger am Gehweg jährlich abwechseln. Auch das ist geregelt: "In den Jahren mit gerader Endziffer, also noch den Rest des Kalenderjahres 2022, sind die Personen der an dem Gehweg gelegenen Grundstücke zur Reinigung verpflichtet. In den Jahren mit ungerader Endziffer (2023, 2025 und so weiter) sind die der "anderen" Straßenseite mit der Reinigung an der Reihe", so die Stadtverwaltung.

Kompliziert wird es immer dann, wenn etwas passiert. Für alle Fälle ist deshalb auch definiert, wer Anlieger ist: Das sind nämlich nicht nur die Eigentümer, sondern auch "Mieter und Pächter von Grundstücken, die direkt oder über eine Zufahrt oder einen Zugang an einer Straße liegen. Sind mehrere Anlieger für dieselbe Fläche verpflichtet, besteht eine gesamtschuldnerische Verantwortung. Ist für ein Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, tritt der/die Erbbauberechtigte an die Stelle des Eigentümers."

Übrigens: Natürlich muss auch trockenes Laub auf Gehwegen entfernt werden, weil eine künftige Gefahr nicht absehbar ist und vielleicht auch mancher allergisch ist.

Auch interessant Vorsicht Rutschgefahr: Laub regelmäßig vom Gehweg entfernen

Die Stadtverwaltung: "Bei der Reinigung ist der Staubentwicklung durch Besprengen mit Wasser vorzubeugen, soweit nicht besondere Umstände (zum Beispiel Frostgefahr) entgegenstehen." Selbstverständlich dürfen Gehweg oder Straße nicht durch das Kehren beschädigt werden.

Und wohin mit dem gesamten Laub? Liegenlassen ist keine Option, will man nach einem Windstoß nicht gleich wieder ganz von vorne anfangen. Am besten kommt das Laub auf den Kompost, in eine eingezäunte Gartenecke als Tierschutz oder in die braune Tonne. "Der Kehricht darf weder nebenan Wohnenden zugeführt, noch in die Straßenrinne oder andere Entwässerungsanlagen oder offene Abzugsgräben geschüttet werden."

Nach schwäbischer Kehrwoche klingen die Reinigungsregeln der Stadtverwaltung: "Gehwege sind nach Bedarf, mindestens aber vor Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen zu reinigen. Wer es unterlässt, seine Gehwege und die genannten Flächen entsprechend den Vorschriften zu reinigen, handelt ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße belangt werden." Mit Rücksichtnahme muss es jedoch gar nicht erst zur Anzeige kommen. Vielleicht können Nachbarn auch miteinander sprechen und sich gegenseitig helfen?

Info: Telefon: 06271/87244