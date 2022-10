Eberbach. (by) Nun können es auch alle die sehen, die von auswärts in die Stadt fahren: Eberbach ist Stauferstadt. Seit Samstag, 1. Oktober, darf sie diesen Zusatz verwenden. Mitarbeiter der Straßenmeisterei haben die Schilder bereits am Freitag ausgetauscht, so dass sie zum Stichtag bereits alle angebracht waren. Insgesamt wurden acht Schilder an den Ortseingängen zur Kernstadt ausgetauscht. Die Kosten belaufen sich auf 300 Euro pro Schild, also insgesamt 2400 Euro.

Die Schilder und der Namenszusatz sind da, jetzt gilt es, diesen auch touristisch zu nutzen. Wie genau wisse man noch nicht, gestand Bürgermeister Peter Reichert. "Es gibt bereits Überlegungen, aber noch nichts Konkretes." Die "Stauferstadt Eberbach" sei auch mit Blick auf das 800-jährige Jubiläum im Jahr 2027 zu sehen, merkte Stadtarchivar Dr. Marius Golgath an.

Die ersten staufischen Erwähnungen datieren aus dem Jahr 1227 und betreffen die Burg Eberbach. Damals erhielt König Heinrich VII. die Burg und die Stadt Wimpfen als Lehen. Im Geschichtsblatt 2023 würden die Staufer noch einem einen Schwerpunkt einnehmen, kündigte Golgath an.

Spuren aus der Stauferzeit sind in Eberbach, laut Golgath, unter anderem das Bettendorfsche Tor, früher der Sitz des Königs oder seiner Beamten, der Unterbau des Blauen Hut, Teile der Stadtmauer und eben auch die Burg.