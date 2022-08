Eberbach. (RNZ) Am Montag und Dienstag, 27./28. Juni, fanden am Hohenstaufen-Gymnasium die mündlichen Abiturprüfungen in den Fächern Deutsch, Englisch, Spanisch, Latein, Bildende Kunst, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und Sport statt. Alle Infos zum Abitur in der Region bringt die RNZ am Mittwoch, 6. Juli, in ihrer Abi-Beilage.Bestanden haben:

... aus Eberbach

Zeeshan Ahmed, Elias Can Becker, Lina Marie Beisel, Jule Bettinghausen (Rockenau), Samuel Bloos, Hannah Dispan (Pleutersbach), Nico Pascal Emig, Elind Gelis, Diana Gerhart, Anna Großkinsky (Igelsbach), Luise Häffner, Sofie Halbedl, Vivien Hardt, Charlotte Harslem, Ricarda Hilkenbach (Rockenau), Lilou Marie Jama, Wladislaw Klein, Laurin Mackamul (Pleutersbach), Sebastian Melcher, Thomas Morawietz, Jessica Neretin, Antonia Plagge, Ann-Helen Richter, Pia Sofie Röth, Chiara Salerno, Kimberly Sartorio, Hannah Scheirich, Bartosz Slomkowski, Azra Tekin, Natalie Trauth, Jessica Volz und Paul Wernz.

... aus Waldbrunn

Johanna Bayer (Waldkatzenbach), Lucas Danckwardt (Waldkatzenbach), Hannah Heißler (Strümpfelbrunn) und Laurin Henrich (Oberdielbach).

... aus Hirschhorn

Aytekin Bingöl, Leno Debo, Mara Elisa Fuchs, Marian Köhler, Andreas Wann und Matilda Zipp.

... aus Schönbrunn

Marc Caracciolo, Aimé Feldhaus, Goetz Heckmann (Moosbrunn), Lukas Hieke, Lena Legat (Haag) und Jonathan Mühlbach (Haag).

... aus Oberzent

Benjamin Dannefelser (Kailbach), Felix Dannefelser (Kailbach), Miriam Hohenegger (Gammelsbach), Diego Ortega Martinez (Sensbachtal) und Tim Ripperger (Rothenberg).

... aus Zwingenberg

Leonora Koraqi und Leonardo Riggantti Hupp.