Buchen. (rüb) Was ist denn das? Bei der Rochus-Prozession hat sich so mancher Teilnehmer über die seltsamen Metallgebilde gewundert, die an mehreren Stellen in der Innenstadt fest im Boden verankert sind. Die Lösung: Es handelt sich um Kleinspielgeräte, welche die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erhöhen und den Stadtbummel auch für Kinder zum Erlebnis machen sollen.

Auch die Wippe namens "Chips" lädt zum Ausprobieren ein. Foto: rüb

Insgesamt sind vorerst vier Spielgeräte vorgesehen, darunter eine Art Murmelbahn in Form eines Irrgartens, die "Tanzschule" zur Förderung der Geschicklichkeit und eine Wippe. Alle Geräte laden Kinder und Jugendliche zum Ausprobieren und zum Austoben ein und sollen gleichzeitig auf verschiedene Weise die motorische Entwicklung fördern.

"Wir schauen, wie die Geräte angenommen werden", erklärte Helga Schwab-Dörzenbach von der Stadtverwaltung. Je nachdem könnten dann noch weitere hinzukommen.