Buchen. (tra) Das "Grenzenlos"-Festival wurde am Wochenende zum Besuchermagneten: Viele kamen, um das abwechslungsreiche Bühnenprogramm zu erleben, über das Festivalgelände mit seinen vielen Ständen zu schlendern, gute Gespräche im Biergarten zu führen oder auch um einfach auf der Wiese zu entspannen und die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Und dann strahlte noch das ganze Wochenende lang die Sonne vom Himmel – besser hätte es nicht sein können.

Markus Dosch und Alexander Weinlein von "Herz statt Hetze" sowie die Stadt Buchen wollten mit dem Festival in Zeiten, in denen die Gesellschaft zunehmend auseinanderzudriften scheint, ein Zeichen setzen und Menschen zusammenbringen. "Wir alle sind Buchen, und das Fest will ein Beispiel für die Vielfalt der Stadt sein", sagte Bürgermeister Roland Burger, als er am Samstag das Festival zusammen mit Landrat Dr. Achim Brötel eröffnete.

Fotogalerie: Benefiz-Festival "Grenzenlos" Das Benefiz-Festival „Grenzenlos" ist ein beeindruckendes Beispiel für ehrenamtliches Engagement. Fotos: Radan

Das Kulturprogramm spiegelte die Vielfalt der Region wider: So trat am Samstag zum Beispiel kurz nach der "BCH-Bloos-Band" der Frauenchor "M’Art" aus Möckmühl auf, der traditionelle russische Lieder präsentierte. Etwas später gab es auf der gleichen Bühne "Punkrock vom Dorf" mit der Band "Feez". Eine schöne Mischung.

Auf dem Festival-Gelände, das sich über die gesamte "Alla Hopp!"-Anlage zog, konnten die Besucher auch einen bunten Querschnitt aus dem Leben in Buchen kennenlernen: Schüler spielten mit Kindern, es gab Kunstworkshops, die Blaulicht-Organisationen präsentierten ihre Arbeit, und Institutionen stellten sich vor. Es gab viel zum Ausprobieren und Kennenlernen. Auch das Mehrgenerationenhaus war geöffnet: Dort konnten unter anderem Steine bemalt werden.

Bei den hochsommerlichen Temperaturen waren bei den Kindern natürlich auch die Wasserspiele sehr gefragt.

"Grenzenlos" war an beiden Tagen gut besucht. Das wird sich hoffentlich auch im Spendenaufkommen niederschlagen: Die Erlöse des Benefiz-Festivals fließen zu jeweils gleichen Teilen an die Lebenshilfe Buchen, das Frauen- und Kinderschutzhaus sowie an das Odenwald-Hospiz. Auf dem Gelände waren Spendenboxen verteilt, zudem konnten die Besucher auch per Paypal spenden. "Alle Künstler traten ehrenamtlich ohne Gage und ohne Fahrtgeld auf", unterstrich Alexander Weinlein. "Wir hoffen, dass viele Spenden zusammenkommen, um drei wichtige Vereine zu unterstützen, die Menschen in der Region helfen."

Am Sonntag waren dann auf der Bühne insbesondere auch Buchener Gruppen aktiv: So unterhielt die Stadtkapelle, die Jugendchöre St. Oswald traten auf, und die TSV-Tanzgruppe präsentierte sich. Am Abend klang das Festival, das ein beeindruckendes Beispiel für ehrenamtliches Engagement in der Region darstellt, mit Reggae von "Zayan & Friends" sowie "Colours" aus Walldürn aus.