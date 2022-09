Buchen. (tra) Wer am Samstag auf dem Schützenmarkt unterwegs war, der merkte, dass die Menschen Lust aufs Feiern haben: schon vor dem offiziellen Beginn des 193. Buchener Schützenmarkts war auf dem Festgelände viel los, und auch in der Innenstadt und in der Fußgängerzone schlenderten viele umher, um als Zuschauer beim Start des Volksfests – dem bunten Eröffnungsumzug – dabei zu sein.

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,49€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,20€ Digital Plus 5,20 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen