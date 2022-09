Buchen. (rüb) Auf ein eigenes Auto oder auf den Zweitwagen verzichten und sich stattdessen ein Auto für einzelne Fahrten mieten, das ist die Idee hinter Carsharing. Was bislang fast nur in größeren Städten angeboten wurde, erobert nun auch das Land: Bürgermeister Roland Burger stellte den Stadträten am Samstag die beiden Stellplätze der Firma Deer-Carsharing in der Eisenbahnstraße vor.

Dort können ab Herbst E-Autos gemietet werden. Zunächst soll ein Elektroauto vom Modell VW ID.3 stationiert werden. Wird das Angebot angenommen, soll ein zweites Fahrzeug folgen. Das Auto kann für 7,90 Euro/Stunde bzw. für 49,90 Euro/Tag ausgeliehen werden. Burger teilte mit, dass Deer mit anderen Kommunen im Gespräch sei, um das Angebot in der Region auszubauen. Die Einweihung in Buchen ist für den Mobilitätssonntag, 9. Oktober, geplant.