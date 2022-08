Im Zelt ist folgendes Programm geplant: Am Schützenmarkt-Samstag geht es mit der Formation "Singing Club" los. Am Sonntag spielt das "Fischer-Duo". Unter der Woche wird bei After-Work-Partys mit DJ Hansi Kaufmann gefeiert. Am Donnerstag tritt Travestiekünstler und Kabarettist "Wommy Wonder" ...

Buchen. (tra) Nach der Zwangspause im Jahr 2020 sowie dem kleinen, aber sehr feinen "Schützenmarkt Light" im Jahr 2021 wird der Buchener Schützenmarkt ab dem nächsten Wochenende (fast) wieder zur alten Größe zurückfinden.

Los geht es am Samstag, 3. September, um 16 Uhr mit dem traditionellen Schützenmarkt-Eröffnungsumzug der Stadt Buchen, der am Feuerwehrgerätehaus startet. Buchener Vereine und Gäste werden durch die Stadt zum Festplatz – dem Musterplatz – ziehen, wo Bürgermeister Roland Burger den 193. Schützenmarkt um 16.30 Uhr mit dem Bieranstich im Festzelt eröffnen wird.

Direkt im Anschluss werden in der Stadthalle die Ausstellungen der Buchener Künstler und Kunsthandwerker sowie der Polizei eröffnet. Da die Schützengesellschaft in diesem Jahr zudem ihr 200-jähriges Bestehen feiert, wird sie sich den Besuchern in zwei besonderen Ausstellungen präsentieren: Im Foyer des Rathauses befindet sich eine Scheibenausstellung der SG 1822, und im Bezirksmuseum wird ab dem 3. September die neue Dauerausstellung "SG 1822" zu sehen sein. Schließlich wird am ersten Schützenmarkt-Samstag noch eine Ausstellung eröffnet, die besonders die jungen Marktbesucher immer begeistert: Die Buchener Kleintierzüchter werden im Zelt am Martinshäusle ihre schönsten Tiere präsentieren. Ab Montag, 5. September, wird bis Sonntag, 11. September, im gleichen Zelt dann der Stand der RNZ zu finden sein.

Das Festzelt auf dem Musterplatz wird dieses Jahr etwas kleiner und gemütlicher ausfallen (die RNZ berichtete). Das Festzelt wird von den beiden "Löwen"-Wirten Boris Oliver und Lukas Gauer übernommen. Das Zelt wird eine Mischung aus Wein- und Festzelt werden. Es wird etwa 600 bis 650 Sitzplätze geben, und es wird darauf geachtet, dass die Gäste nicht dicht an dicht sitzen. Bewirtung und Ausschank enden um 23 Uhr. Wer lieber im Freien sitzen möchte, kann das gerne tun: Am Zelt wird es einen überdachten Biergarten geben.

Im Zelt ist folgendes Programm geplant: Am Schützenmarkt-Samstag geht es mit der Formation "Singing Club" los. Am Sonntag spielt das "Fischer-Duo". Unter der Woche wird bei After-Work-Partys mit DJ Hansi Kaufmann gefeiert. Am Donnerstag tritt Travestiekünstler und Kabarettist "Wommy Wonder" aus Stuttgart auf. Am zweiten Festsamstag spielen beim Frühschoppen die "BCH-Bloos-Band" und abends die Gruppe "Acoustic Open". Am letzten Sonntag spielt zum Festausklang die Stuttgarter Partyband "Two Tops".

Oberschützenmeister Achim Schubert freut sich darüber, dass die Gauers das Zelt übernommen haben. "Das passt wunderbar!", meint er im Gespräch mit der RNZ. Die Schützen hoffen, dass sie im nächsten Jahr wieder ein großes Zelt anbieten können. Dieses Jahr sei es wegen der Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie leider nicht möglich gewesen, ein großes Zelt zu bekommen. "Es stand erst im Frühjahr fest, dass es überhaupt ein Zelt geben wird", informiert der Oberschützenmeister.

Die Schützenmarkt-Besucher können sich darauf freuen, auf dem Festplatz die vertrauten Schausteller zu treffen, die seit Jahren auf den Schützenmarkt kommen. "Der Autoscooter wird da sein, es gibt eine kleine Achterbahn, Kinderfahrgeschäfte und natürlich Kulinarik", berichtet Achim Schubert. Die Schausteller freuen sich darauf, nach den Corona-Einschränkungen wieder nach Buchen zu kommen. "Wir haben keine Absage bekommen", so Schubert.

Der Musterplatz wird somit wieder das Herz des Schützenmarkts sein. Zum Marktgelände gehören zudem auch der Museumshof, die Wilhelmstraße sowie der Innenstadtbereich. Der Busbahnhof wird nicht genutzt, Haagstraße und Kreisel bleiben befahrbar. Die Geschwindigkeit wird jedoch auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert.

Neben dem Eröffnungsumzug finden am Buchener Schützenmarkt noch weitere Umzüge statt: Am Sonntag, 4. September, startet um 13.30 Uhr am Marktplatz der Festumzug des Sportschützenkreises Buchen mit Kreisschützenfest anlässlich des Jubiläums "200 Jahre SG Buchen".

Am Samstag, 10. September, ist um 20.30 Uhr der Fackelzug der Reservisten, und am Sonntag, 11. September, rücken die Schützen um 13.30 Uhr aus.

Am zweiten Schützenmarktsonntag kann man den Schützenmarktbesuch auch mit einem Stadtbummel verbinden, da viele Fachgeschäfte geöffnet haben.

Ein Feuerwerk zum Abschluss des 193. Buchener Schützenmarkts wird es allerdings nicht geben: "Aufgrund der Trockenheit ist die Brandgefahr einfach zu groß. Auch Umweltschutzgründe sprechen gegen ein Feuerwerk", sagt Oberschützenmeister Achim Schubert. Zudem können die Schützen das Feuerwerk aufgrund der Arbeiten im Baugebiet nicht mehr auf der "Marienhöhe" zünden.