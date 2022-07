Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf besonders?

Die HDAO Group beschäftigt weltweit etwa 230 Mitarbeiter und besteht aus mehreren Tochterunternehmen mit Fachwissen in den Bereichen Automatisierung, Steuerungstechnik, Retrofit, mechanische und elektrische Anlagenmontagen, industrielle Dienstleistungen sowie Projektentwicklung. Als eines der wachstumsstärksten Unternehmen des Landkreises bietet sie regelmäßig zahlreiche Ausbildungs- und Studienplätze für verschiedene Berufsfelder an.

Je nachdem, wo ich eingesetzt werde: In der Werkstatt bin ich meistens damit beschäftigt, Schaltschränke fertig zu stellen. Dazu gehört: Pläne lesen, auf die Kundenwünsche eingehen, da jeder Schrank individuell zu gestalten ist, verdrahten und am Ende darauf zu achten, dass der Schrank den elektrotechnischen Vorgaben entspricht. Der optische Aspekt hat bei uns ebenfalls einen sehr hohen Stellenwert. Bin ich allerdings auf der Baustelle, sieht das Ganze etwas anders aus. Man muss sich erst einmal reindenken: Wie läuft die Anlage, was passiert, wenn ich den Knopf drücke, was darf auf keinen Fall passieren, wenn ich diesen Knopf drücke. Die Arbeit hat einen Mehraufwand, da die Baustellen oft größer sind und man mehr Strecke zurücklegen muss. Aber auch hier wird auf die Kundenwünsche eingegangen – nur hat man da den direkten Kontakt zum Kunden und muss sich auch teilweise mit ihm kurzschließen, was unserer Meinung nach anders gemacht werden sollte.

Osterburken. (ahn) Vor drei Jahren hat Michael Scheidt beim Unternehmen Hermes-Dienstleistungen-Automation-Osterburken (HDAO), das sich innerhalb von vier Jahren vom Start-up-Unternehmen zur Unternehmensgruppe mit drei Tochtergesellschaften (HDAO Group) entwickelt hat, als Hilfsarbeiter angefangen. "Dann hat mir mein Chef Mario Hermes vorgeschlagen, dass ich eine Ausbildung als Industrieelektriker anfangen soll", berichtet Scheidt. "Das habe ich dann dankend angenommen." Bereut hat er diesen Schritt auf jeden Fall nicht. Warum das so ist, weshalb man in seinem Job spontan und flexibel sein muss, und warum der Beruf des Elektrikers einen besonderen Stellenwert hat, erklärt Michael Scheidt im Gespräch mit der RNZ.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?

Weshalb haben Sie sich für den Beruf des Industrieelektrikers entschieden?

Ich habe vor drei Jahren als Hilfsarbeiter bei der Firma HDAO angefangen. Durch die Kontakte und die Verbundenheit, die sich mit HDAO entwickelt haben, wurde mir diese Ausbildung angeboten. Anfangs hatte ich Schwierigkeiten, mich mit dem Gedanken anzufreunden, eine weitere Ausbildung zu beginnen, aber durch die Förderung und das Vertrauen meines Chefs Mario Hermes sind wir dann gemeinsam diesen Weg gegangen – und dafür danke ich ihm sehr.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf besonders?

Wir arbeiten hier im Projektgeschäft. Das heißt, jeden Tag kann sich etwas ändern. Der Einsatzplan, die Einsatzzeit – damit muss man klar kommen. Flexibel und spontan – darauf kommt es an. Die komplexen Arbeitsschritte und vor allem die Arbeitssicherheit fordern einen jeden Tag aufs Neue heraus. Dieses Wachstum, den man bei HDAO miterleben darf, rundet das ganze noch einmal zusätzlich ab.

Was sollte man an Fähigkeiten mitbringen?

Wie oben schon erwähnt. Flexibilität, Spontanität. Man braucht auch ein dickes Fell, weil man nicht immer damit klar kommen wird, dass der Plan komplett umgeschmissen wird. Ich selbst war auf der Hauptschule. Aus schulischer Sicht ist es gut, wenn man mit Zahlen gut klar kommt. Es ist aber nichts, was man nicht lernen kann, wenn man es selber will. Ein wenig handwerkliches Geschick, z. B. wie man mit der Flex umgeht, kann nicht schaden. Aber auch das kann man lernen. Loyalität gegenüber der Firma und seinem Chef sollte man mitbringen, das lernt man bei HDAO.

Gibt es auch etwas, das Sie sich anders vorgestellt hätten?

Tatsächlich. Die Schule ist zeitweise relativ anspruchsvoll. Aber mein Ehrgeiz hat mich täglich dazu motiviert, dranzubleiben. Außerdem kann man mit der nötigen Hilfe vom jeweiligen Ausbildungsbetrieb – und die erhält man bei der Firma HDAO zur Genüge – auch diese Herausforderung meistern. Wichtig ist, sich im Klaren zu sein, dass man nicht mehr in der Schule sitzt. Dieser Beruf ist eine Chance, und man sollte sich schon früh dessen bewusst werden.

In welchen Situationen konnten Sie von den in der Ausbildung erlernten Fertigkeiten schon profitieren?

Der Klassiker: die Steckdosen daheim. Ich hatte ja vorher noch nie etwas mit Spannung und Strom zu tun. Es gibt bestimmte Regeln, an die man sich halten muss, und ohne diese Ausbildung wüsste ich nicht, welche das sind. Und ja, ich habe bei uns daheim mit meinem Wissen in Ruhe die Steckdosen wechseln können.

Industrieelektriker(in) > Dauer der Ausbildung: zwei Jahre > Berufsschule: Zentralgewerbeschule Buchen > Anzahl der ausbildenden Betriebe im Neckar-Odenwald-Kreis: fünf > Lehrlingsgehalt: von 926 Euro (1. Ausbildungsjahr) bis 1045 Euro (2. Ausbildungsjahr)

Gab es ein denkwürdiges Erlebnis in Ihrer Ausbildung, dass Sie so schnell nicht vergessen werden?

Die Abschlussprüfung. Der Moment, als ich die letzten Drähte in meinem Gestell verdrahtet habe und die Anlage dann funktioniert hat. Man ist da in so einem Tunnel, man nimmt das, was außen rum passiert, nicht mehr so wahr. Ich glaube, daran werde ich mich mein Leben lang erinnern. Und der Tag, an dem ich bestanden habe. Mein Chef Mario Hermes war der einzige von allen Auszubildenden, der seine beiden Jungs bei diesem Weg begleitet hat. Es hat sich die Zeit dafür genommen, und dafür bin ich ihm dankbar.

Ergänzen Sie bitte folgenden Satz: Eine Ausbildung lohnt sich auf jeden Fall, weil ...

… sie einen schrittweise auf das Berufsleben vorbereitet. Es öffnen sich einem Türen, die man sonst nie sehen würde. Ohne andere Berufe klein zu reden – aber der Beruf des Elektrikers hat, wie ich finde, einen besonderen Stellenwert. Wir arbeiten mit etwas, das wir nicht sehen können – nämlich mit Strom. Der Gedanke allein macht diesen Beruf zu etwas Besonderem.