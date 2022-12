Besonders prägend und teilweise erschreckend sei die Armut in den Einsatzgebieten gewesen, vor allem im Kosovo. Er selbst vergesse nur allzu schnell, "was wir hier in Deutschland eigentlich haben". Sehe man im Kosovo alltäglich tote Tiere wie verhungernde ...

Jörn M. ist Oberstabsgefreiterder Panzertruppe und wird am Standort Hardheim als Kraftfahrer des Leopard 2A6 eingesetzt. Dazu gehört eine Spezialgrundausbildung, die sich in zwei Teilen rund um das Thema infanteristische Ausbildung wie die Handhabung verschiedener Kurz- und Langwaffen dreht und auch die spezifische Ausbildung für das Großgerät Kampfpanzer umfasst. Sein Spezialgebiet ist alles rund um die "Wanne", also den Fahrzeugunterbau, in dem der Turm mit der 120-Millimeter-Glattrohrkanone gelagert ist. Er sorgt dafür, dass der Kampfpanzer dahin rollt, wo er gebraucht wird.

Jörn M. spricht von seinen Auslandseinsätzen im Kosovo und in Litauen. "Die Familie und Freunde fehlen einem dann doch extrem", gesteht der Soldat. Und auch, wenn man glaube, das durch "facetimen" auszugleichen, könne man mit Fug und Recht sagen: "Das ist nicht so." Gerade wenn es um den Litauen-Einsatz gehe, sei es so, dass man mindestens ein halbes Jahr weg ist. "Und das ist ein bedeutender Einschnitt in meinem Leben gewesen, auch wenn ich ihn jetzt nicht mehr missen möchte", erklärt Jörn M. heute.

Jörn M. Foto: zg

Sein erster Auslandseinsatz war im Kosovo, als er dem Operational-Reserve-Force-Bataillon (ORF) von Februar bis Ende Mai 2018 unterstellt war. "Grundsätzlich umfasste mein Aufgabengebiet die Sicherstellung und Instandhaltung von Einsatzmaterial, das beispielsweise im Einsatzland nicht mehr benötigt und dann nach Deutschland zurückverschifft wurde." Sehr spannend seien die Versorgungsfahrten rund um das Lager gewesen: "Das ermöglichte mir, auch außerhalb meiner kleinen Welt das Land und vor allem die Menschen näher kennenzulernen."

Seinen zweiten Auslandseinsatz bestritt er mit der zweiten Kompanie des Panzerbataillons 104 aus Pfreimd/Oberpfalz in Litauen von Juli 2020 bis Februar 2021. Dort wurde er auch auf dem Großgerät, dem Leopard 2A6, eingesetzt, den er fast schon wie seine Westentasche kenne. "Wenn man einmal eine Maschine mit 1500 PS und über 60 Tonnen Masse durchs Gelände bewegt hat, ist fast alles andere langweilig", meint Jörn M. Ebenso sei ihm von dort sein erster Schuss mit dem "Leo" im Gedächtnis geblieben: "Das vergisst man einfach nicht."

Besonders prägend und teilweise erschreckend sei die Armut in den Einsatzgebieten gewesen, vor allem im Kosovo. Er selbst vergesse nur allzu schnell, "was wir hier in Deutschland eigentlich haben". Sehe man im Kosovo alltäglich tote Tiere wie verhungernde Hunde oder Katzen am Wegesrand, so wisse er hier nicht einmal, wann er das letzte Mal einen Streuner auf der Straße gesehen habe. "Auch der Unterschied in der Lebensqualität fällt einem ab der ersten Sekunde vor Ort auf."

Die Nachbereitung darf nach einer Übung wie „Iron-Wolf“ nie fehlen. „Und das dauert nicht ein oder zwei Stunden, sondern manchmal auch den ganzen Tag oder länger – und das für nur einen Kampfpanzer“, erklärt Jörn M. im Gespräch mit der RNZ. Foto: Jörn M. / Bundeswehr

In Litauen seien die deutschen Soldaten zwar nicht im besonderen Maße mit Armut konfrontiert worden, aber umso mehr mit dem allumfassenden Thema Covid-19. "So war es aus Quarantäne- und den damit einhergehenden Sicherheitsgründen nicht möglich, die Kaserne in Rukla ohne triftigen Grund zu verlassen. Die einzige Möglichkeit bestand im Zusammenhang mit den Übungen, einmal einen Blick ins Freie zu werfen." Schade sei es hier gewesen, dass dadurch der Kontakt zur Bevölkerung nur wenig bis gar nicht vorhanden gewesen sei.

Auf der anderen Seite sei es ein Highlight gewesen, die ganzen anderen Nationen wie die "Wikinger, unsere stolzen Norweger", oder auch die Niederländer kennenzulernen, "nur um ein paar zu nennen". So habe er zum ersten Mal den Eindruck gehabt, dass etwas wie Kameradschaft nicht nur von der Nation abhänge, sondern viel mehr sei als nur eine Fahne, die man am Ärmel trage.