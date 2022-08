Mudau. (ankf) Für den Auszubildenden Godstime Airhinenbuwa hat sein Chef Peter Schlär nur lobende Worte. Alles was er von einem Auszubildenden verlange, bringe er mit: "handwerkliches Geschick, Sorgfalt, Teamfähigkeit und Kreativität". Die klassisch familiengeführte Handwerksbäckerei von Peter Schlär will vor allem auch lehren, dass man "nur gemeinsam stark sein und etwas erreichen kann". Man sei einfach ein "großer" Familienbetrieb, "wo jeder hilft, wenn mal Not am Mann ist."

Seit neun Jahren lebt Airhinenbuwa nun bereits in Deutschland. In Nigeria war er vorher Lehrer für Mathe und Englisch gewesen. Er erzählt, dass er bereits vier Jahre bei einer Firma als Produktionshelfer gearbeitet habe. Danach fiel die Entscheidung, dass er einen "professionellen Beruf" lernen wollte. "Ich wollte einen Beruf, der nützlich ist und wo ich gebraucht werde." Angefangen hat er die Ausbildung im Oktober 2021. Bei der Suche nach einer passenden Stelle hat das Kolpingsbildungswerk geholfen.

Auch für seine Kollegen gab es viele nette Worte. Sie seien immer freundlich und er mag die Arbeitsatmosphäre in der Bäckerei in Mudau. Seine Kollegen freuen sich, wenn sie mit Godstime Airhinenbuwa eingeteilt sind. "Es ist immer lustig mit ihm", teilen die Mitarbeiter das Lob von Peter Schlär.

Hintergrund Bäcker(in) > Dauer der Ausbildung: 3 Jahre > Berufsschule: Zentralgewerbeschule Buchen > Anzahl der ausbildenden Betriebe im Innungsbereich: 26 > Lehrlingsgehalt: von 680 Euro (1. Ausbildungsjahr) bis 885 Euro (3. Ausbildungsjahr) Info: Weitere Informationen unter www.kh-mosbach.de.

Die RNZ hat Godstime Airhinenbuwa in der Bäckerei besucht, wo er gerade die Brezeln vorbereitete. Angefangen hat seine Schicht mitten in der Nacht, von Müdigkeit oder gar Erschöpfung war aber nichts zu sehen.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?

Gut, weil wir sehr flexible Arbeitszeiten haben.

Weshalb haben Sie sich für den Beruf entschieden?

Ich mag Facharbeiten sehr gerne, weil das etwas ist, was man hat und wovon man leben kann.

Hintergrund > Die Bäckerinnung Neckar-Odenwald hat 26 Mitgliedsbetriebe. Sie entstand, als im September 2019 die Bäckerinnungen Mosbach und Buchen aufgrund des Rückgangs der Bäckereibetriebe im Kreis fusionierten. Obermeister der Bäckerinnung ist Peter Schlär. Ihm zufolge verstehen sich die regionalen Bäcker nicht als Konkurrenten, sondern sie sitzen alle in einem Boot: "Umso wichtiger ist es, in der Innung ein starkes Bündnis zu bilden."

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf besonders?

Ich mag die Kleiderordnung, und die Arbeitszeiten sind flexibel. Der Beruf des Bäckers ist eine progressive Karriere.

Was sollte man an Fähigkeiten mitbringen?

Man sollte mit beiden Händen arbeiten können.

Gibt es etwas, das Sie sich anders vorgestellt hätten?

Nicht wirklich.

In welchen Situationen konnten Sie von den in der Ausbildung erlernten Fertigkeiten schon profitieren?

Ich habe viel gelernt. Zum Beispiel habe ich viele Kenntnisse über die verschiedenen Brotsorten erhalten.

Ergänzen Sie bitte folgenden Satz: Eine Ausbildung lohnt sich auf jeden Fall, weil ...

... es einen unabhängig macht. Man hat dadurch eine langlebige Einnahmequelle.