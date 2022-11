Aglasterhausen. (cao) Wenn etwas nicht wie geplant läuft, folgt in der Regel eine schlechte Nachricht. Im Fall der umfangreichen Fahrbahnsanierung auf der B292 bei Aglasterhausen ist es genau umgekehrt: Früher als geplant wurde die halbseitige Sperrung der Bundesstraße Richtung Sinsheim nun aufgehoben.

Das teils chaotische Verkehrsaufkommen im Ort – vor allem morgens und abends im Berufsverkehr – ist seit Dienstagnachmittag endlich Geschichte. Zwar ist die Geschwindigkeit auf dem neuen Asphalt der B292 noch etwas reduziert und auch die Überholspur noch nicht freigegeben. Aber der Verkehr rollt wieder dort, wo er hingehört, und wird nicht mehr durch den Ort in Richtung Reichartshausen umgeleitet. Der eigentlich nur für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegebene Feldweg direkt neben der Bundesstraße wird dementsprechend wohl auch wieder deutlich weniger frequentiert.

Rund 720.000 Euro kostete die Baumaßnahme insgesamt, die Rechnung ging an den Bund. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wurde die Fahrbahndecke der Bundesstraße auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Abzweig nach Reichartshausen (Kreisgrenze) und Aglasterhausen seit Anfang Oktober umfangreich in zwei Bauabschnitten saniert. "Die Arbeiten konnten, bis auf Restarbeiten an den Schutzeinrichtungen, abgeschlossen und die halbseitige Sperrung damit früher als ursprünglich geplant wieder aufgehoben werden", teilte das Regierungspräsidium in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit.

Die Restarbeiten an den Schutzeinrichtungen sollen demnach am Montag, 28. November, beginnen und bis Freitag, 2. Dezember, erledigt sein. "Bis zum Abschluss der Arbeiten kann der Streckenabschnitt in beide Fahrtrichtungen mit reduzierter Geschwindigkeit und ohne Überholmöglichkeit befahren werden." Die endgültige Verkehrsfreigabe einschließlich des Überholfahrstreifens findet statt, sobald die Verkehrssicherheit vollständig hergestellt sei, heißt es von der Behörde aus Karlsruhe.