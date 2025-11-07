Freitag, 07. November 2025

zurück
Plus Zwingenberg

Schlossfestspiele haben einen neuen Chef

Holger Ries wird neuer Intendant. Er möchte die Festspiele noch stärker in der Region verankern.

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 16:40 Uhr 2 Minuten, 29 Sekunden
Holger Ries (oben, 4. v. r.) ist seit 2001 fest mit den Schlossfestspielen verbunden und wird ab der Spielzeit 2026 die künstlerische Leitung übernehmen. 2025 stand er als Kapitän der Titanic auf der Kommandobrücke. Foto: Kristof Poggel

Zwingenberg. (RNZ/lra) Die Schlossfestspiele Zwingenberg schlagen ein neues Kapitel auf: "Mit großer Freude" geben die Verantwortlichen der Festspiele bekannt, dass Holger Ries der fünfte Intendant in der Geschichte der Schlossfestspiele Zwingenberg wird.

Zuletzt war Ries der Kapitän der Titanic in der Musicalproduktion des Sommers 2025 – und übernimmt nun für die Festspiele insgesamt

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.