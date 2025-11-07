Zwingenberg. (RNZ/lra) Die Schlossfestspiele Zwingenberg schlagen ein neues Kapitel auf: "Mit großer Freude" geben die Verantwortlichen der Festspiele bekannt, dass Holger Ries der fünfte Intendant in der Geschichte der Schlossfestspiele Zwingenberg wird.

Zuletzt war Ries der Kapitän der Titanic in der Musicalproduktion des Sommers 2025 – und übernimmt nun für die Festspiele insgesamt