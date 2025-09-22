Firma KSR Kuebler kann Gelände bald erweitern
Der Gemeinderat fasste den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan "Mittelfeld". Das Haushaltsergebnis könnte ausgeglichen ausfallen.
Von Sebastian Schuch
Zwingenberg. Drei Standorte hat die Firma KSR Kuebler Niveau-Messtechnik GmbH in der Region derzeit: den Hauptsitz in Zwingenberg, eine weitere Produktionshalle in der Gemeinde sowie eine Niederlassung in Mosbach. Das erzeugt Verkehr, der sich mit einem größeren Standort vermeiden ließe. Deshalb will sich das Unternehmen am Ortsrand von Zwingenberg
