Montag, 22. September 2025

Plus Zwingenberg

Firma KSR Kuebler kann Gelände bald erweitern

Der Gemeinderat fasste den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan "Mittelfeld". Das Haushaltsergebnis könnte ausgeglichen ausfallen.

22.09.2025 UPDATE: 22.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 3 Sekunden
Noch liegt eine landwirtschaftliche Fläche am südlichen Ortseingang von Zwingenberg. Hier will die Firma KSR Kuebler ihre Standorte zusammenführen. Foto: Sebastian Schuch

Von Sebastian Schuch

Zwingenberg. Drei Standorte hat die Firma KSR Kuebler Niveau-Messtechnik GmbH in der Region derzeit: den Hauptsitz in Zwingenberg, eine weitere Produktionshalle in der Gemeinde sowie eine Niederlassung in Mosbach. Das erzeugt Verkehr, der sich mit einem größeren Standort vermeiden ließe. Deshalb will sich das Unternehmen am Ortsrand von Zwingenberg

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
zu unseren Autoren  
