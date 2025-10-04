Von Uta Förster

Eberbach. Zum 14. Bürgerfest anlässlich der Wiedervereinigung Deutschlands lud die CDU Eberbach-Schönbrunn am 3. Oktober auf den Thonon- und Leopoldsplatz ein. Dass das Zusammengehörigkeitsgefühl der West- und Ostdeutschen eher Rückschritte macht, wie eine Forsa-Umfrage jüngst herausfand, war beim Bürgerfest nicht zu spüren. Anstatt nur die trennenden