Samstag, 04. Oktober 2025

zurück
Plus Zum Tag der deutschen Einheit

Bürgerfest bringt die Eberbacher zusammen

Die CDU Eberbach-Schönbrunn lädt zum 14. Mal zur Feier anlässlich der Wiedervereinigung Deutschlands ein.

04.10.2025 UPDATE: 04.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 50 Sekunden
Der Flohmarkt lässt kleine Kinderherzen höher schlagen. Hier gibt es alles, was Kinder brauchen können. Foto: Uta Förster

Von Uta Förster

Eberbach. Zum 14. Bürgerfest anlässlich der Wiedervereinigung Deutschlands lud die CDU Eberbach-Schönbrunn am 3. Oktober auf den Thonon- und Leopoldsplatz ein. Dass das Zusammengehörigkeitsgefühl der West- und Ostdeutschen eher Rückschritte macht, wie eine Forsa-Umfrage jüngst herausfand, war beim Bürgerfest nicht zu spüren. Anstatt nur die trennenden

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.