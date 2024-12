Neckar-Odenwald-Kreis. (pol) Am Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen im Neckar-Odenwald-Kreis. Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Sonntag durch ein nicht verschlossenes Fenster der Herrentoilette in das Innere einer Firma in der Eisenbahnstraße in Buchen ein und entwendeten Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Buchen unter Tel. 06281/9040 melden.

In einem Einfamilienhaus in der Lessingstraße in Billigheim wurde von unbekannten Tätern ein Kellerfenster aufgehebelt. Im Treppenhaus sorgte ein Bewegungsmelder für einen akustischen Alarm, woraufhin die Täter das Haus durch ein Fenster verließen.

In einem weiteren Fall wurde vermutlich mittels eines Brecheisens die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Pfalzburgstraße in Neckarelz aufgehebelt. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zudem wurde eine Scheibe in einem Wintergarten im Tannenweg in Neckarelz eingeschlagen und hierdurch die Terrassentür geöffnet. Dies bemerkten die Bewohner, nachdem sie am Abend zu Hause angekommen waren. Es wurde Schmuck in unbekannter Höhe entwendet.

Die Ermittlungen dauern in allen Fällen an. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Mosbach, Tel. 06261/8090.