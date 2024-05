> Name: Ursula Lauer

> Alter: 70 Jahre

> Heimatort: Rinschheim

> Wohnort: Buchen (seit 1972)

> Beruf:Rentnerin (zuvor Industriekauffrau)

> Mitglied in diesen Gemeinschaften und Vereinen: diverse ehrenamtliche Tätigkeiten im kirchlichen Bereich in Rinschheim, im Kommunionhelferteam im Krankenhaus Buchen, KFD (Frauengemeinschaft) und Gemeindeteam Rinschheim, Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Buchen. Die Verbundenheit zu meinem Heimatort hat sich durch mein ehrenamtliches Engagement verstärkt und ist mir sehr wichtig. Ich fühle mich sowohl in Buchen als auch in Rinschheim sehr wohl und zugehörig.

> Das mag ich besonders an Buchen: Buchen ist ein schönes, uriges Städtchen, das alles bietet, was man zum Leben braucht, mit vielfältigen Angeboten in allen Bereichen, sei es Bildung, Sport, Vereinsleben, Senioren, Pflege, Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten, die freundlichen Menschen und der Gemeinschaftsgeist in den verschiedenen Stadtteilen.

> Das fehlt in Buchen: Eigentlich fehlt mir persönlich nichts, aber eine gute Gastronomie mit Außenbereich beim ehemaligen Café "Riesen" würde die Innenstadt aufwerten.

> Mein Lieblingsplatz: Die Ruhe und den Ausblick bei der Kapelle "Jungfrau der Armen" auf dem Bubenrath in Rinschheim genießen, Spaziergänge durch Fluren und Wälder und auch der Hollersee.