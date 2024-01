> Name: Johanna Ackermann

> Alter: 28

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen (mit fünf Jahren Unterbrechung in Würzburg)

> Beruf: Ärztin in der Gynäkologie und Geburtshilfe in den Neckar-Odenwald-Kliniken und bei den "Gyndoctors" in Buchen

> Mitglied in diesen Vereinen: TSV Buchen Basketball, TSG der SpVgg Hainstadt, Junger Projektchor des MGV "Liederkranz" Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: das bunte Vereinsleben, die Faschenacht

> Das fehlt in Buchen: Eine gute Anbindung an das Schienennetz.

> Mein Lieblingsplatz: Waldschwimmbad, Hollersee