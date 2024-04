> Name: Dr. Bernhard Kirchgessner

> Alter: 65

> Heimatort: Hettingen

> Wohnort: Passau (seit 2002)

> Beruf:Priester, Direktor des Exerzitien- und Bildungshauses "Spectrum Kirche" in Passau

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Buchemer Faschenacht und ihr Erkennungslied "Kerl wach uff", ein sehr österliches Lied, das am jüngsten Tag an meinem Grab erklingen möge. Ich singe kräftig mit!

> Das fehlt in Buchen: Dazu kann ich nichts sagen, ich bin schon zu lange weg.

> Mein Lieblingsplatz: Der Marktplatz mit dem Blick zum Alten Rathaus, zum "Riesen" und zur Stadtpfarrkirche.